Grapperhaus (CDA) liet negenhonderd miljoen euro verdampen in nooit gevoerde strijd tegen misdaad

900 miljoen euro. Zoveel geld werd er tussen 2017 en 2022 door het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijgemaakt om misdaad te bestrijden. Dat geld is weg, zonder dat er ook maar enig meetbaar resultaat is geboekt. Dat blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer in samenwerking met Follow the Money en Argos. De onderzoekers konden niet achterhalen wat er dan wel gebeurd is met een groot deel van het geld.