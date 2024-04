GPS van tienduizenden passagiersvliegtuigen verstoord met signaal afkomstig uit Russische grensstreek Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

Tienduizenden passagiersvliegtuigen ondervonden storingen in het GPS-systeem in het gebied boven de Baltische Zee. De GPS-problemen werden veroorzaakt door een verstoring van het navigatiesysteem met een signaal dat afkomstig is uit de Russische grensstreken. Sinds augustus vorig jaar gaat het om ongeveer 46.000 vluchten. Dat meldt The Guardian.

Onder de maatschappijen die hinder ondervonden van de storingen, waren Ryanair, British Airways en easyJet. In maart van dit jaar werd ook een toestel van de Britse luchtmacht RAF getroffen met aan boord de minister van Defensie Grant Shapps. Het toestel was op weg terug naar Engeland vanuit Polen en vloog op het moment van de storing in de buurt van de Russische enclave Kaliningrad dat ingeklemd ligt tussen Polen en Litouwen.

De GPS van een vliegtuig is een van de onderdelen van het navigatiesysteem van een vliegtuig. Hoewel slechts een verstoring van de GPS niet direct de navigatie van een vliegtuig in de war schopt, levert het wel een veiligheidsrisico op. De Britse overheid ontkent dat de passagiers aan boord in gevaar zijn geweest, maar noemt de stoorzenders wel “hoogst onverantwoordelijk”.

Hoewel de Britse overheid vermoedt dat Rusland achter de GPS-storingen zit, houdt luchtvaartautoriteit CAA in het midden of de lijnvluchten de doelwitten waren. Volgens directeur Glenn Bradley komen verstoringen vaker voor in gebieden met veel militaire activiteit. Ook zegt hij dat er verscheidene veiligheidsprotocollen zijn om ervoor te zorgen dat vliegtuigen niet in gevaar komen.