Gps-navigatie maakt wegen en straten onveiliger, jaagt overheid op kosten Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 72 keer bekeken • Bewaren

Het autoverkeer wordt gevaarlijker door het gebruik van navigatie-apps. Niet alleen omdat ze afleiden maar ook omdat ze automobilisten sluiproutes aanraden over wegen en straten die niet berekend zijn op dergelijke verkeersstromen. Meer dan de helft van de automobilisten krijgt dergelijke 'alternatieve routes' aanbevolen als ze op een drukke snelweg rijden. De Britse verkeersveiligheidsorganisatie IAM RoadSmart roept bestuurders dringend op dergelijke aanbevelingen gewoon te negeren.

De waarschuwing komt nadat cijfers van het Britse ministerie van Transport (DfT) voor 2024 aantonen dat 60% van de verkeersdoden in Groot-Brittannië plaatsvond op landweggetjes, terwijl deze slechts 45% van het verkeer verwerken. IAM RoadSmart benadrukt de inherente gevaren: landbouwvoertuigen, smalle rijstroken en beperkt zicht door begroeiing langs de weg. De organisatie waarschuwt dat zonder een verhoogde capaciteit op de hoofdwegen meer automobilisten het risico lopen om via onbekende, gevaarlijke landweggetjes te worden omgeleid. (...) Nicholas Lyes, beleidsdirecteur van IAM RoadSmart, zegt: "Elk jaar vallen er meer doden op landweggetjes dan op welk ander type weg dan ook, en toch zien we zorgwekkend veel mensen die ongepland omrijden om deze wegen te gebruiken. Filevorming is onvermijdelijk, maar we willen mensen aanmoedigen om zich af te vragen of een omweg naar een onverharde of eenbaansweg de moeite waard is om een ​​paar minuten te besparen, gezien de verhoogde risico's die ze mogelijk lopen."

Gemeenten en andere overheden staan vaak machteloos tegenover de apps. In zijn boek Het Uur van de Wolven, over de almaar uitbreidende macht van Big Tech, beschrijft auteur Giuliano da Empoli hoe burgemeester Michel Bisson van een kleine gemeente in de omgeving van Parijs plots iedere dag geconfronteerd werd met enorme verkeersstromen. Het bleek dat de navigatie app Waze van Google onwetende automobilisten door zijn gemeente voert om een paar minuten tijdwinst te boeken:

Een zegen voor automobilisten: als een soort vinger van God die je vanuit de hemel de juiste weg wijst. Maar in tegenstelling tot God stelt Waze zich maar één doel: gebruikers tijd doen winnen. Elke andere overweging laat de app ijskoud. Als het verlaten van de snelweg om in volle vaart een woonwijk te doorkruisen, voorbij kinderdagverblijven en rusthuizen te razen, de rust en veiligheid van de omwonenden in gevaar te brengen, een van zijn miljoenen gebruikers ook maar één minuut, één miserabel minuutje tijd kan besparen, dan zet Waze die gebruiker onverbiddelijk op die route. (...) Bisson besluit het hogerop te zoeken, maar merkt dan dat Waze opereert zoals alle internetplatforms. Een merk dat iedereen kent, honderden miljoenen gebruikers, miljarden omzet, een enorme impact op het leven in de steden en het buitengebied wereldwijd. Maar als je iemand wilt spreken, heeft Waze niet één medewerker in Frankrijk, zelfs geen telefoonnummer waar je met vragen terechtkunt.

De Nederlandse gemeente Altena besloot vorige maand tot drastische maatregelen:

De gemeente Altena neemt gerichte stappen om de hinder van sluipverkeer vanaf de A27 te verminderen. Om de druk op de dorpskernen te verlagen en de veiligheid op lokale wegen te vergroten, worden in Dussen, Hank, Nieuwendijk en Uppel zogeheten geslotenverklaringen ingevoerd. Tijdens de ochtendspits zijn deze wegen voortaan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Aldus een gemeentelijk bericht. De geslotenverklaringen zijn onderdeel van een maatregelenpakket om de hinder van het sluipverkeer terug te dringen en de verkeersveiligheid te vergroten. Ook fysieke maatregelen zoals het aanleggen van drempels en het maken van wegversmallingen dragen bij aan deze aanpak.

De kosten van de dure maatregelen worden afgewenteld op de gemeenschap. Big Tech bedrijven als Google zijn ook berucht om hun praktijk zo min mogelijk belasting af te dragen.