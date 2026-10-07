Gouden standbeeld van Trump opgericht in Europees parlement

In het Europees parlement is een standbeeld opgericht van de Amerikaanse president Donald Trump. Het opvallende kunstwerk is uitgevoerd in goud, de favoriete kleur van de president die nooit uitgepraat raakt over zichzelf. Het gaat om een beeld van de Deense kunstenaar Jens Galschiøt, getiteld De Oranje Pest en toont hoe een naakte Trump zich laat dragen op de schouders van een verzwakte man. Trump houdt de traditionele symbolen van justitie vast. Een plaquette maakt duidelijk dat hij de 'koning van het onrecht' is en een begeleidende tekst stelt dat Trump alles zal doen om de drager te helpen, "behalve van zijn rug af komen".
Het kunstwerk is in het parlement geplaatst op initiatief van het Deense europarlementslid Per Clausen (Rood-Groene Alliantie). "De manier waarop Trump handelt is een heel, heel groot probleem voor mensen in Europa. Ik wil de discussie in Europa aanwakkeren over hoe we onze zelfverdediging tegen Trump kunnen voeren, en hoe we politiek kunnen bedrijven die niet van hem afhankelijk is," aldus de politicus. Het kunstwerk is tot donderdag te zien.
Meer over:kijk nou, donald trump, europees parlement