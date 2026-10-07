Gouden standbeeld van Trump opgericht in Europees parlement

In het Europees parlement is een standbeeld opgericht van de Amerikaanse president Donald Trump. Het opvallende kunstwerk is uitgevoerd in goud, de favoriete kleur van de president die nooit uitgepraat raakt over zichzelf. Het gaat om een beeld van de Deense kunstenaar Jens Galschiøt, getiteld De Oranje Pest en toont hoe een naakte Trump zich laat dragen op de schouders van een verzwakte man. Trump houdt de traditionele symbolen van justitie vast. Een plaquette maakt duidelijk dat hij de 'koning van het onrecht' is en een begeleidende tekst stelt dat Trump alles zal doen om de drager te helpen, "behalve van zijn rug af komen".