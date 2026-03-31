Gorinchem opnieuw naar de stembus na vermoeden van fraude met volmachten

Het is nog nooit eerder vertoond maar in Gorinchem gaat het gebeuren. De gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart worden opnieuw gehouden wegens vermoedens van fraude. Dat heeft de nog zittende gemeenteraad maandagavond besloten met een minimale minderheid van 13 stemmen voor en 12 tegen. De nieuwe verkiezingen moeten binnnen een maand plaatsvinden, met dezelfde kandidatenlijsten.

Burgemeester Reinie Melissant zegt dat de gemeente al bezig is met onderzoeken hoe de nieuwe verkiezingen eruit gaan zien. “We hebben verschillende scenario’s klaarliggen. Ik heb al uitgezocht hoe snel de nieuwe stempassen geleverd kunnen worden.” Het vinden van zoveel vrijwilligers voor stembureaus, op zo’n korte termijn, is wel een uitdaging. Om fraude met volmachtstemmen te voorkomen, wil de burgemeester zoveel mogelijk mensen fysiek laten stemmen, bijvoorbeeld door de inzet van taxi’s naar stembureaus.

De fraude zou plaats hebben gevonden met volmachten. De burgemeester heeft aangifte gedaan van strafbare feiten zoals het ronselen van stemmen, valsheid in geschrifte en omkoping.

Eén stembureau meldde dat een kandidaat vijf keer bij een stembureau is gekomen. Hij had dan steeds één of twee mensen met meerdere volmachten mee. "Die kwamen stemmen waarbij hij dan een foto wilde maken voor de socials", stond in het verslag van het stembureau. Dit stembureau meldde een 'relatief hoog aantal volmachten (135/650)'. "Veel van deze volmachten waren op dezelfde manier voorbereid! Twee stempassen met kopie paspoort met een paperclip", stond in het verslag van het stembureau.

Het justitieel onderzoek dat moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van een verkiezingsfraude zal lang in beslag nemen. De zittende gemeenteraad wilde niet het risico lopen dat in de tussentijd een mogelijke dader via fraude zitting zou kunnen nemen. Daarom is besloten tot nieuwe verkiezingen, alhoewel daar ook grote nadelen aan kleven, onder meer omdat de vorige uitslag bekend is en vermoedelijk de nieuwe uitslag beïnvloedt. Tegenstanders vinden het besluit te ingrijpend.