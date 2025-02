Gooi PVV en BBB uit de regering en vorm een kabinet op brede basis Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 351 keer bekeken • bewaren

Wilders, de nepboerin en de hunnen verdwijnen achter een cordon sanitaire.

Het veiligheidssysteem van Europa, waarvan de basis in 1945 op de conferenties van Jalta en Potsdam werd gelegd, is in elkaar gestort door één telefoongesprek van Poetin en Trump. Vicepresident Vance en minister van Defensie Hegseth maakten het af met agressieve toespraken. De Europese leiders gingen het afgelopen weekend dan ook in spoedoverleg. Terecht.

De situatie op ons continent is in tachtig jaar nog niet zo onzeker geweest. Onderschat dat niet zoals Wilfred Genee maandagochtend bij Goedemorgen Nederland deed door de hele zaak weg te lachen. Als de zaken fout lopen is het net juli 1914 of augustus 1939, een paar weken voor de aanvang van een grote oorlog. Het is een reële mogelijkheid dat we in de toekomst zullen spreken over de zwarte februari van 2025. Tenzij Europa zich schrap zet en de lidstaten van de EU hun veiligheid bij elkaar zoeken.

Dinsdagmiddag houdt de Tweede Kamer voor het eerst een groot debat over deze crisis en de uitspraken van Trump. Van tevoren lijkt er al een grote consensus te zijn over hoe Nederland op de nieuwe situatie moet reageren. Er ligt zelfs een gezamenlijke motie van VVD en D66. Alle fractievoorzitters voeren zelf het woord.

Wacht even: er zijn twee uitzonderingen op deze regels. Zowel Geert Wilders als de nepboerin drukken hun snor. Ze laten zich respectievelijk vervangen door Ron de Roon en Henk Vermeer. Ook Pieter Omtzigt en zijn secondante Nicoline van Vroonhoven ontbreken op het appèl.

Wilders heeft de toespraak van JD Vance in München toegejuicht. Zijn laatste tweet over Oekraïne ziet er zo uit:

In het licht daarvan kan zijn duikgedrag op het debat van dinsdagmiddag alleen maar als lafhartig worden gekwalificeerd. Hij stuurt zijn marionet De Roon de leeuwenkuil in. De nepboerin doet hetzelfde met Henk Vermeer.

Hun toespraken en hun stemgedrag dinsdagmiddag zijn cruciaal. Blijven zij solidair met hun eigen land of spelen zij Poetin in de kaart? Van BBB en PVV mag ondubbelzinnige solidariteit met Oekraïne en Europa worden verwacht. Als ze de lijn uit Wilders' tweet volgen – Oekraïne niet in de NAVO en niet in de EU – dan is er voor hen vanaf dat moment geen plaats meer in het kabinet. Hun houding is dan vergelijkbaar met die van de Communistische Partij Nederland in de jaren vijftig, die niet de NAVO steunden maar de zogenaamde vredespolitiek van Stalin.

De situatie is ernstig genoeg voor een regering op zo'n breed mogelijke basis. Dat daartoe de principiële mogelijkheid bestaat, blijkt uit de gezamenlijke motie van VVD en D66. De oppositie zou zich bereid moeten verklaren een rompkabinet Schoof overeind te houden als BBB en PVV daaruit verwijderd zijn. Schoof en de zijnen blijven aan de regering tot er een nieuw kabinet aantreedt op zo breed mogelijke basis. De meest geschikte formateurs zouden de Haagse burgemeester Jan van Zanen en de pensionado Ahmed Aboutaleb zijn.

Wilders, de nepboerin en de hunnen verdwijnen achter een cordon sanitaire of Brandmauer, zoals dat in Duitsland met een heel toepasselijk woord wordt genoemd.

Als het allemaal goed afloopt en er ontstaat een nieuw en stabiel Europees veiligheidssysteem, zal het kabinet op brede basis wel vallen.

Dan kunnen wij in alle rust nieuwe verkiezingen houden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.