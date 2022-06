Google veroordeeld wegens niet verwijderen racistische satire video die carrière politicus verwoestte Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

In Australië heeft de rechtbank internetgigant Google veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 480.000 euro aan een politicus die doelwit was van een racistische video waarin hij niet alleen werd bespot maar ook beschuldigd van crimineel gedrag. De videomaker speelde daarbij in op de Italiaanse migratieachtergrond van John Barilaro die hij zonder enige aanleiding linkte aan de mafia. De rechter oordeelde dat de video op racistisch is. Barilaro was op dat moment vicepremier van de Australische staat New South Wales. Hij zegt dat hij zo werd aangegrepen door de beschuldiging en de gevolgen daarvan dat het hem deed besluiten de politiek te verlaten.

„Ik haat Google”, zei Barilaro enkele maanden geleden in de rechtszaal, omdat hij vond dat het techbedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nam. De video’s en daaropvolgende haatberichten hadden grote emotionele impact op de ex-politicus. „Ik zat in een diep dal”, zei hij tegen de rechtbank. „Als je in je appartement in Sydney, weg van je familie, ‘s avonds laat haatcomments zit te verwijderen… Ik zeg je eerlijk: dan begin je naar het balkon te kijken voor een ontsnappingsroute.”

De maker van de video stond eerder terecht maar werd niet veroordeeld omdat er een akkoord werd bereikt waarbij excuses werden aangeboden en de video werd aangepast. Barilaro ging vervolgens achter Google aan omdat het bedrijf maar bleef weigeren de video te verwijderen, ondanks het feit dat die in strijd was met de eigen gebruiksvoorwaarden. De rechter heef het de gigant daarom veroordeeld.