Google komt je privéfoto's stelen

Google heeft een nieuwe functie uitgerold voor gebruikers van Google Photos. De update, onderdeel van wat het bedrijf "Personal Intelligence" noemt, geeft de AI-assistent Gemini toegang tot de volledige fotobibliotheek van gebruikers. Daarmee kan de AI gezichten herkennen, relaties in kaart brengen en gepersonaliseerde afbeeldingen genereren op basis van bestaande foto's. Dat meldt Forbes.

Het techbedrijf, dat in een ver verleden de slogan "Don't be evil" hanteerde, presenteert de functie als "een verbetering van de gebruikerservaring". Na de update kan Gemini zelfstandig door je complete fotobibliotheek zoeken om "echte beelden van jou en je dierbaren" te gebruiken bij het genereren van nieuwe afbeeldingen. Google beweert dat de modellen niet direct getraind worden op privéfoto's, maar erkent tegelijkertijd wel dat de verzamelde informatie wel wordt ingezet om de AI-tool te "verbeteren".

Privacyorganisaties en critici maken zich zorgen over de toepassing van de nieuwe functie. De fotobibliotheek van een doorsnee gebruiker bevat tienduizenden beelden met gevoelige informatie: van medische situaties en beelden van minderjarigen, tot intieme momenten. De update is nu alleen nog uitgerold in de Verenigde Staten, later dit jaar volgen andere landen, waaronder de EU.

