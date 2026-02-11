Google gaf vrijwillig persoonlijke data van PhD-student en journalist door aan Trump-gestapo

Google heeft persoonlijke en financiële gegevens van een Britse PhD-student en journalist overhandigd aan de Trump-doodseskaders van ICE, zonder dat daar een rechterlijke toetsing aan vooraf ging. Dat meldt The Intercept. Het techbedrijf leverde onder meer gebruikersnamen, adressen, IP-adressen, telefoonnummers en bankrekeninggegevens van Amandla Thomas-Johnson, als journalist onder meer verbonden aan The Guardian en Al Jazeera, die in 2024 kort deelnam aan een pro-Palestijns protest tijdens zijn studie aan Cornell University.
De gegevens werden afgestaan op basis van een zogenoemde administratieve dagvaarding, een controversiële juridische methode waarbij federale agentschappen zonder tussenkomst van een rechter data kunnen opvragen. Techbedrijven zijn echter niet verplicht om aan dergelijke verzoeken te voldoen, in tegenstelling tot gerechtelijke bevelen. Google CEO en multimiljardair Sundar Pinchai heeft zich volledig geschaard achter het Trump-regime, hij was ook samen met Jeff Bezos, Elon Musk en Mark Zuckerberg prominent te gast bij de inauguratie van Trump.
De digitale rechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation riep grote techbedrijven vorige week op om te stoppen met het delen van gebruikersdata op basis van deze dubieuze administratieve dagvaardingen. De organisatie vreest met recht dat het fascistische regime in Washington D.C. deze methode misbruikt om critici van het Trump-regime te surveilleren. Dat gebeurde ook al met anonieme Instagram-accounts (eigendom van Meta en dus Mark Zuckerberg) die informatie delen over ICE-invallen.
Thomas-Johnson schreef vorig jaar al over zijn gedwongen vlucht uit de Verenigde Staten in een artikel voor The Guardian:
Hoewel ik absoluut geen spijt heb van mijn daden, leef ik nu van maand tot maand in een onzekere situatie met onstabiele woonsituaties en knagende twijfels of ik mijn studie wel kan afmaken voordat mijn studiefinanciering wordt stopgezet. Ik heb allerlei obstakels moeten overwinnen om toegang te krijgen tot levensreddende medische zorg. Misschien was ik naïef om te denken dat ik als Brit met een Londens accent, studerend aan een Ivy League-universiteit, boven deze verschrikkingen stond. Maar vlak voordat ik de VS verliet, herinnerde Joe, mijn Afro-Amerikaanse kapper, me eraan: "Je bent gewoon zwart." Mijn zwarte identiteit maakte mijn status in de VS voorwaardelijk. En het feit dat ik ook moslim ben en over deze identiteiten schrijf, helpt de zaak niet. Het is geen wonder dat ik in een land met een verleden van rassenslavernij en islamofobie na 9/11 in de gaten werd gehouden.
