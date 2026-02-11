Google gaf vrijwillig persoonlijke data van PhD-student en journalist door aan Trump-gestapo Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 289 keer bekeken • Bewaren

Google heeft persoonlijke en financiële gegevens van een Britse PhD-student en journalist overhandigd aan de Trump-doodseskaders van ICE, zonder dat daar een rechterlijke toetsing aan vooraf ging. Dat meldt The Intercept. Het techbedrijf leverde onder meer gebruikersnamen, adressen, IP-adressen, telefoonnummers en bankrekeninggegevens van Amandla Thomas-Johnson, als journalist onder meer verbonden aan The Guardian en Al Jazeera, die in 2024 kort deelnam aan een pro-Palestijns protest tijdens zijn studie aan Cornell University.

De gegevens werden afgestaan op basis van een zogenoemde administratieve dagvaarding, een controversiële juridische methode waarbij federale agentschappen zonder tussenkomst van een rechter data kunnen opvragen. Techbedrijven zijn echter niet verplicht om aan dergelijke verzoeken te voldoen, in tegenstelling tot gerechtelijke bevelen. Google CEO en multimiljardair Sundar Pinchai heeft zich volledig geschaard achter het Trump-regime, hij was ook samen met Jeff Bezos, Elon Musk en Mark Zuckerberg prominent te gast bij de inauguratie van Trump.

De digitale rechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation riep grote techbedrijven vorige week op om te stoppen met het delen van gebruikersdata op basis van deze dubieuze administratieve dagvaardingen. De organisatie vreest met recht dat het fascistische regime in Washington D.C. deze methode misbruikt om critici van het Trump-regime te surveilleren. Dat gebeurde ook al met anonieme Instagram-accounts (eigendom van Meta en dus Mark Zuckerberg) die informatie delen over ICE-invallen.

Thomas-Johnson schreef vorig jaar al over zijn gedwongen vlucht uit de Verenigde Staten in een artikel voor The Guardian: