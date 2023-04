Google CEO Sundar Pinchai waarschuwt: Onverantwoord om AI los te laten op samenleving

Ook Google zelf werkt aan een AI. Pinchai erkende zondag dat dit systeem zich inmiddels zo ontwikkeld heeft dat niemand nog exact begrijpt hoe het werkt. Zo bleek dat een van de Google-programma’s zichzelf de Bengaalse taal had aangeleerd, zonder dat het hiervoor geprogrammeerd was. De ingenieurs van Google hebben geen verklaring voor waarom het programma dit heeft gedaan.

Volgens Pinchai is het dan ook onverantwoord om dergelijke AI-systemen ‘los te laten op de samenleving’ zonder dat er een volledig begrip is van de technologie. Het grootste probleem schuilt er volgens de Google CEO in dat de technologie zich veel sneller ontwikkelt dan dat mensen in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.