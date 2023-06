Good Bye Rutte!

Twintig jaar later zien de gebroeders Maalderink zich voor een soortgelijk dilemma geplaatst. Hun moeder staat op het punt uit een langdurige coma te ontwaken maar gevreesd wordt dat ze dat niet zal overleven als ze tot de ontdekking komt dat Rutte nog steeds premier is. De broers zetten alles in het werk om het onvoorstelbare te suggereren en maken haar wijs dat die schijnbaar eindeloze kwelling echt voorbij is. Zal ze nu genezen?