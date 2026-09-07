Golf van sabotage-acties in Duitsland, klopjacht geopend op verdachte, oorlogstaal neemt toe Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1284 keer bekeken • Bewaren

De Duitse autoriteiten hebben in de deelstaat Saksen de afgelopen dagen al 21 explosieven onschadelijk gemaakt die waren geplaatst met als doel de elektriciteitsvoorziening te saboteren. Ook op andere plaatsen was sprake van verdachte gebeurtenissen. In Berlijn brak in de nacht van zondag op maandag brand uit bij een transformatorstation. Het is nog niet officieel vastgesteld dat het daarbij om brandstichting ging. In een hoogspanningsstation in Wesel, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, zijn onbekenden binnengedrongen.

De afgelopen dagen zijn er verschillende sabotagepogingen ondernomen van de stroomvoorziening in Duitsland, onder meer in een onderstation in Jänschwalde in de deelstaat Brandenburg en twee onderstations in Bergheim en Dormagen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van het uitvoeren van deze sabotageacties tegen het Duitse elektriciteitsnet. Gisteren was er nog een grootschalige zoekactie in het Hambacher Forst, ten westen van Keulen.

De Duitse regering beschuldigde eerder een klimaatactivist van sabotage. De 48-jarige Daniel V. wordt gezocht door de politie nadat hij een gedetailleerde verklaring had uitgegeven.

Zondag werd de luchthaven van München opgeschrikt door een melding dat er een drone was waargenomen. Het vliegverkeer werd stilgelegd maar er werd geen verdacht vliegend voorwerp aangetroffen. Eerder vond een drone aanval plaats op het vliegveld van Leipzig. Duitsland concludeerde dat Rusland daar achter zat. Rusland dreigt nu dat daarmee een oorlog begonnen is.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zondag gezegd dat de beschuldigingen van het Westen – dat Moskou betrokken zou zijn bij het drone-incident op de Duitse luchthaven van Leipzig – "grotendeels het begin van een echte oorlog" vormen. In een interview met de Russische staatstelevisie zei Lavrov zondag dat bij de luchthaven een drone was gevonden die volgens Duitsland uit Rusland afkomstig is. "Niemand heeft dit opgehelderd. Strikt genomen is dit het begin van een echte oorlog", aldus de minister.

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