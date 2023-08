Gokbazen kregen van kabinet veel meer invloed op reclameregels ter voorkoming van verslaving dan hulpverleners

Ondanks zorgen over de toename van het aantal gokverslaafden hebben de kabinetten Rutte (lees VVD) gewerkt aan het legaliseren van online gokken en het reclamemaken daarvoor. Met gokken valt namelijk heel veel geld te verdienen. Niet door de gokkers maar door de exploitanten. De NOS heeft achterhaald dat de gokbedrijven ook nauw betrokken werden bij het opstellen van de reclameregels. Naar hulpverleners werd veel minder geluisterd. De regels moesten onder meer voorkomen dat mensen in de problemen komen door te gokken.

Bij het opengaan van de gokmarkt werd het inzetten van BN'ers in reclames toegestaan, ondanks zorgen van verslavingsdeskundigen. De angst was dat het optreden van BN'ers in reclames tot meer nieuwe spelers zou leiden, maar mede op verzoek van Toto mochten bekendheden toch in reclames figureren. Toen bleek dat er erg veel reclames werden uitgezonden en er veel gegokt werd, moesten de regels onder druk van de Tweede Kamer worden aangepast. Om die aanpassing snel door te kunnen voeren werden de regels niet langs de gebruikelijke weg voorgelegd aan de Kamer. Vlak voor de regels af waren, kregen gokbedrijven de mogelijkheid om suggesties te doen.