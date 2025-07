Goh, meeste Amerikanen blijken helemaal niet gediend van fascistische Trump-razzia's

De verschuiving in de Amerikaanse publieke opinie is vooral opmerkelijk onder Republikeinse kiezers. Waar vorig jaar maar 39 procent van de Republikeinen immigratie als positief beschouwde, is dit percentage nu gestegen naar maar liefst 64 procent. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat die groep kiezers plots beseft dat een groot deel van de economie - denk aan bouwvakkers, fruit- en groentetelers, horecapersoneel - juist draait op dezelfde migranten waar Trump jacht op maakt. Ook onder onafhankelijke kiezers steeg de steun van 66 naar 80 procent. Democraten bleven consistent positief over immigratie, met 91 procent die het als iets positiefs beschouwt. Tegelijkertijd daalde de steun voor het deporteren van alle ongedocumenteerde immigranten van 47 naar 38 procent.