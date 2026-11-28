Goede doelen zijn keiharde commerciële organisaties Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 225 keer bekeken • Bewaren

Kees Zwaan Cultuurwetenschapper, werkte 35 jaar in de zorg Persoon volgen

Tientallen jaren geleden riep Paul van Vliet mensen al op om hun erfenis na te laten aan een goed doel. In zijn geval was dat UNICEF, een organisatie die kinderen over de hele wereld helpt die het zwaar hebben. Kinderen in oorlogsgebieden, maar ook kinderen in landen waar honger wordt geleden. Mensen die geld geven aan zo'n doel willen het leed van deze kinderen verzachten. Een gift geeft hun bovendien een goed gevoel.

Inmiddels zijn er duizenden goede doelen waaraan je kunt doneren of waaraan je je erfenis kunt nalaten. Dat laatste moet je regelen via een testament, waarin je vastlegt wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Het is je laatste wens en daar moet je goed over nadenken. Hoe zal die laatste wens na je overlijden worden uitgevoerd?

In een uitzending van Kassa werd de afwikkeling van de nalatenschap van Herman Sjouwerman besproken. Sjouwerman had al zijn bezittingen nagelaten aan vijf goede doelen: KWF, Plan International, het Leger des Heils, het Ronald McDonald Huis en het Joods Nationaal Fonds (JNF). Tot de nalatenschap behoorde ook een derde van de aandelen in het familiebedrijf waarvan Sjouwerman mede-eigenaar was. Daardoor hadden de vijf goede doelen niet alleen recht op een miljoenenkapitaal en een appartement van de overledene, maar ook op een derde van de inkomsten uit de verhuur van een groot bedrijfspand.

De vijf goede doelen drongen erop aan dat het bedrijfspand zou worden verkocht, maar dat wilde de familie niet. De familie bood een half miljoen euro om de vijf organisaties uit te kopen, maar daar gingen de goede doelen niet mee akkoord. De verkoop zou volgens hen veel meer opleveren. Het geboden bedrag werd door de voorzitter van het Joods Nationaal Fonds tijdens een aandeelhoudersvergadering zelfs een 'jodenfooi' genoemd.

Bovendien wilden de vijf goede doelen ook geld ontvangen voor het familiearchief dat zij hadden geërfd. Daarvoor schakelden ze een taxateur in, die echter geen geldelijke waarde aan het archief kon toekennen. Het had uitsluitend emotionele waarde voor de familie. Pas nadat dit duidelijk was geworden, kon de familie het archief terugkrijgen. Het conflict tussen de familie en de vijf goede doelen over de erfenis sleept inmiddels al vijf jaar voort. De vijf organisaties waren niet bereid om in de studio bij presentator Erik Dijkstra uitleg te komen geven.

Toen Sjouwerman zijn testament bij de notaris liet opstellen, was hij in therapie voor een psychisch trauma dat hij als tweede generatie oorlogsslachtoffer had opgelopen. In hoeverre heeft de notaris daar rekening mee gehouden? Na zijn behandeling in een traumacentrum wilde Sjouwerman waarschijnlijk zijn testament herzien. Er werd namelijk een handgeschreven brief gevonden waarin hij aangaf de tekst van zijn testament te willen wijzigen.

Wat zegt dit alles over de mentaliteit van de vijf goede doelen? Is hun omgang met de andere erfgenamen ook in ethisch opzicht verantwoord? Het lijkt erop dat zij hun inkomsten willen maximaliseren, waarbij een goede en respectvolle omgang met de familie uit het oog wordt verloren. Hun houding doet denken aan een keiharde, zakelijke benadering, waarbij het binnenhalen van zoveel mogelijk geld vooropstaat.

Rachel, een nichtje van de overledene, verwoordde haar gevoelens in Kassa als volgt:

'Ik kijk nu heel erg negatief naar goede doelen. Naar organisaties die het woord goed in hun naam hebben, waarvan je denkt: het is goed om daar iets aan te geven. (…) Deze vijf goede doelen hebben zo'n negatieve indruk gemaakt dat ik denk dat ze helemaal niet goed zijn. Aan de voorkant profileren ze zich met hun missies, waarin ze oog hebben voor historie en waarin het om naastenliefde gaat, maar aan de achterkant zijn het gewoon keiharde commerciële instellingen die koste wat kost hun winst willen maximaliseren.' Ze heeft gelijk. Goede doelen zijn commerciële organisaties gericht op het verzamelen van zoveel mogelijk geld. Organisaties waarvan de directeuren een riant inkomen hebben van meestal meer dan een ton. Hoe meer geld er naar zo’n organisatie gaat, hoe hoger het salaris van de topman of -vrouw. Net zoals bij ‘gewone’ bedrijven is het gerelateerd aan de omzet.

Toen de uitzending van Kassa al gepland stond, ontving de familie een bemiddelingsvoorstel van de vijf goede doelen. Daaraan was echter een voorwaarde verbonden: het item mocht niet door Kassa worden uitgezonden. Als de familie toch aan de uitzending zou meewerken, zouden eventuele schade en financiële gevolgen die de vijf organisaties daarvan zouden ondervinden, op de familie worden verhaald. De familie vatte dit op als dreigende intimidatie en besloot desondanks mee te blijven werken aan de uitzending.

De vijf goede doelen dachten dat het einde van de zaak in zicht was, maar de familie geeft de strijd niet op. Misschien moet uiteindelijk zelfs de hele erfenis van Herman Sjouwerman worden terugbetaald. De toekomst zal het leren.

Op televisie worden mensen steeds vaker door goede doelen aangespoord om hun erfenis aan hen na te laten. De Groene Amsterdammer waarschuwde daar jaren geleden al voor met de boodschap: 'Pas op met nalatenschappen'. Volgens het weekblad kunnen goede doelen bij de afwikkeling van erfenissen keihard optreden. Vorig jaar kwam ook Cliniclowns nog in het nieuws vanwege een zaak waarin de afhandeling van een nalatenschap misging en andere erfgenamen onheus werden bejegend.

De conclusie dringt zich op dat je beter kunt vermijden om goede doelen in je testament op te nemen naast je erfgenamen. Het kan na je overlijden namelijk tot grote problemen leiden. Zelf krijg je daar niets meer van mee, maar je nabestaanden kunnen er jarenlang mee worden geconfronteerd.

Denk daarom heel goed na voordat je de raad van Paul van Vliet opvolgt. Een erfenis nalaten aan een goed doel lijkt misschien een mooie laatste daad, maar de gevolgen voor je nabestaanden kunnen heel anders uitpakken dan je had bedoeld...

De uitzending kan worden bekeken via deze link: https://npo.nl/start/afspelen/kassa_786