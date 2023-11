Goed nieuws voor Tjeerd de Groot: D66 krijgt waarschijnlijk zetel extra

De winst van D66 gaat ten koste van de SP, die van vijf naar vier zetels zakt. Dat zou de slechtste uitslag voor de partij betekenen sinds de jaren negentig. In 1994 debuteerde partij met twee zetels, in 1998 werden dat er vijf.

De meeste stemmen in het buitenland gingen naar GroenLinks-PvdA. Verenigd Links was goed voor 28,6 procent van de briefstemmen. De VVD was de tweede partij bij kiezers in het buitenland, terwijl NSC op een derde plaats eindigde.