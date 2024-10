Goed nieuws, Amsterdam: Caroline van der Plas komt de stad redden en het dorpsgevoel terugbrengen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 822 keer bekeken • bewaren

Caroline van der Plas zegt met haar agro-lobbyclub BoerenBedrogBeweging (BBB) Amsterdam te gaan "redden". Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil de partij meedoen om zo "het dorpsgevoel" terug te brengen in de hoofdstad. De laatste keer dat Amsterdam op zijn best dorps genoemd kon worden is meer dan duizend jaar geleden.

In zijn Volkskrant-column schrijft Sander Schimmelpenninck dat "X-verslaafden Van der Plas, Yesilgoz en Wilders denken op basis van het dominante sentiment daar te weten wat er leeft onder hun achterban". Dat moet qua ambities van Van der Plas haast wel waar zijn als het gaat om het winnen van stemmen in Amsterdam. Bij de laatste Kamerverkiezingen stemde krap 1 procent van de hoofdstedelingen op de lobbyhobbyclub van Big Pharma. GroenLinks-PvdA won er een ruime meerderheid (34 procent), op afstand gevolgd door de VVD (12 procent). Toegegeven, de 1 procent stemmers in 2023 was wel winst ten opzichte van de uitslag van 2021 toen de partij 0,1 procent van de Amsterdammers voor zich wist te winnen.

Toch ziet Van der Plas het zonnig in. "We staan voor de burgers en boeren in de samenleving die te vaak over het hoofd worden gezien. Met onze deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen willen we het gezonde verstand terugbrengen in de lokale politiek, de 'gewone' Amsterdammer weer een stem geven."