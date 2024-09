Goed bedoelende burgers ten onrechte uitgesloten van economisch verkeer Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Eens een dief, altijd een dief. Deze gevleugelde uitdrukking schoot mij te binnen toen ik vandaag door een makelaar werd gebeld. Dit naar aanleiding van een antecedentenonderzoek.

Wat is het geval? Als zelfstandig ondernemer ben ik vaak ver van huis. Hotels vervelen gauw en een eigen tijdelijk appartement cq studio is dan een goede oplossing. Al jaren levert dit geen problemen op. Maar blijkbaar is het tegenwoordig de regel dat de makelaar of verhuurder een antecedentenonderzoek uitvoert.

Ik was al niet gelukkig met de hoeveelheid informatie die je moet ophoesten. Denk aan ID (logisch nog), KvK, BTW, IB-aangiftes, jaarrekeningen en bankafschriften. Jawel, deze serie aan documenten. Dit alles om te kunnen 'vaststellen' of je betrouwbaar bent en financieel solide. Dat ik 2 maanden borg vooraf moet betalen en altijd vooraf de maandelijkse huur, schijnt verder niet van belang te zijn. De zekerheid is al geborgd in vooruitbetaling en de borg zelf.

In het meest recente geval ging het mis op een incassodossier. Ik was al compleet verbaasd dat de makelaar daar zicht op heeft. Maar in eerste instantie was ik totaal verrast. Ik kon mij daar niets van herinneren. Tot mij ineens daagde dat ik ongeveer 2 jaar geleden in de mist was gegaan bij afrekenen bij een pompstation. De kassière was vergeten de benzine aan te slaan maar had wel de overige producten aangeslagen. Aangezien ik vooral op gas rijd, en dus weinig benzine tank, was het bedrag dermate laag dat het mij niet opviel. Dus onverdacht de overige producten afgerekend en weer heengegaan.

Tot ik 2 weken later een brief kreeg van de deurwaarder. Die stelde vast dat het om een wederzijdse vergissing ging en bood aan dat ik de benzine betaalde en administratiekosten. Tja, dat was meer dan logisch en dus betaald. Dit staat echter dus wel landelijk geregistreerd op je naam, en blijft dus maar terugkomen elke keer als iemand een antecedentenonderzoek uitvoert. Het resultaat is dat ik voor huur van appartementen / studio's door makelaars geweigerd word, want je staat geregistreerd om een nietszeggend voorval.

Ik kan mij voorstellen dat andere mensen daar, bewust of niet, ook door afgewezen worden. Zo geldt bijvoorbeeld bij BKR ook een lange termijn voordat je het beruchte rode vinkje kwijtraakt. En als je een volledige BKR opvraagt staan de afgesloten dossiers er ook nog in. Zo blijf je als goed bedoelende burger voor altijd een dief en word je uitgesloten van economisch verkeer, zonder dat daarvoor een goede reden voor is. Het wordt tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan wat private organisaties aan financiële achtergrond over burgers kan achterhalen. Want ondanks alle mooie bezwerende woorden die organisaties altijd uitspreken, alles wat geregistreerd staat, kan en zal tegen je gebruikt worden.