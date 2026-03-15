God cancelt de mensheid

Spijkers Met Koppen, het meest oecumenische programma op de Nederlandse radio, werd dit weekend onderbroken door God zelf. Hij kwam met een onrustbarende mededeling. “Beste mensen, ik val met de deur in huis. We gaan stoppen. Het werkt niet meer. Dit is het laatste seizoen. We trekken de stekker uit de mensheid, de serie. Jullie zijn niet meer houdbaar. Ik cancel de mensheid. De schrijvers vallen in herhaling.”