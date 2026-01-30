GL-PvdA, zorgpersoneel en Greenpeace teleurgesteld in akkoord: klimaat trekt aan kortste eind, zorg verder afgebroken

De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Het rechtse regeerakkoord is als een mokerslag aangekomen bij partijen en organisaties die zich inzetten voor een groener en socialer Nederland. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver houdt het vrijdagmiddag bij een korte verklaring waarin hij stelt dat het “keihard nodig” is om de coalitieplannen “socialer en groener te maken”.

De grootste oppositiepartij gaat zaterdag met de fractie overleggen over de plannen van het nieuwe kabinet. Zondag zal Klaver de achterban van de linkse fusiepartij bijpraten over de wijze waarop GroenLinks-PvdA het nieuwe kabinet tegemoet wil treden.

De rechtse minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD heeft de steun van andere partijen nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste en Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft GroenLinks-PvdA de grootste fractie.

Jimmy Dijk spreekt van een “aanval op onze beschaving”. De gewone man wordt de dupe van de rechtse plannen, voorziet de SP-leider. “Gewone mensen worden door D66 kaalgeplukt, hun zorg wordt afgepakt en ze moeten langer doorwerken.”

NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, concludeert dat het nieuwe kabinet “de deur openzet naar verdere afbraak van de zorg”. Het kabinet wil miljarden besparen op de zorg, onder meer door de invoering van een hoger eigen risico en een bezuiniging op de langdurige zorg. In een reactie stelt NU’91:

“In de financiële uitwerking van het coalitieakkoord wordt bijna tien miljard euro structureel bezuinigd binnen zorg, welzijn en langdurige zorg. Tegelijkertijd lopen de defensie-uitgaven structureel op richting 19,3 miljard euro per jaar, waarvan een aanzienlijk deel wordt gedekt uit middelen die anders naar zorg en sociale zekerheid hadden kunnen gaan.”

Greenpeace-directeur Marieke Vellekoop spreekt van “een enorme teleurstelling”. “Klimaat en natuur trekken weer aan het kortste eind. Deze coalitie heeft de mond vol over veiligheid, maar zonder stabiel klimaat en gezonde natuur komen onze levens in gevaar.”

“Twee dagen geleden oordeelde de rechtbank dat het klimaatbeleid onvoldoende is en de CO2-uitstoot sneller omlaag moet. Vorig jaar oordeelde de rechtbank hetzelfde voor de stikstofuitstoot. Maar deze coalitie haalt daar de schouders over op. Grote vervuilers zouden de rekening moeten betalen, maar de CO2-heffing wordt geschrapt en ze krijgen zelfs een smak geld aan subsidie. En het is bovendien onbegrijpelijk dat er met Lelystad Airport een extra vliegveld komt midden in de klimaatcrisis.”