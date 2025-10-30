De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

GL-PvdA verloor vooral aan D66, PvdD-kiezers stapten nauwelijks over naar Vrede voor Dieren

GroenLinks-PvdA raakte met name kiezers kwijt aan D66. 22 Procent van de kiezers die bij de vorige verkiezingen nog op de linkse fusiepartij stemden, kozen nu voor de partij van Rob Jetten.

Linkse partijen als Partij voor de Dieren of de SP kregen er nauwelijks kiezers bij die in 2023 nog op GroenLinks-PvdA hadden gestemd. Dat valt op te maken uit het IPSOS-verkiezingsonderzoek in opdracht van de NOS. IPSOS ondervroeg daarvoor 3500 Nederlanders.

© IPSOS en NOS

Partij voor de Dieren-stemmers bleken nauwelijks ontvankelijk voor de kritiek op de partijkoers van de antimilitaristen die zich hebben verenigd in Vrede voor Dieren (VvD). Slechts 3 procent van de PvdD-stemmers uit 2023 maakten de overstap naar VvD. De Partij voor de Dieren raakte aanmerkelijk meer stemmers kwijt aan D66 en GroenLinks-PvdA.

© IPSOS en NOS