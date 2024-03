GL-PvdA op de bres voor huurders die bakken met geld betalen omdat ze van het gas af zijn

Bewoners van sociale huurwoningen in Amsterdam-Noord die van het gas zijn gehaald, stond een onaangename verrassing te wachten toen ze terugkeerden in hun gerenoveerde huizen. Energieleverancier Vattenfall blijkt woekertarieven te rekenen voor het warmtenet waarop ze zijn aangesloten.

De Volkskrant schreef er eind vorige maand over: “Vooraf had corporatie Ymere de bewoners beloofd dat daarmee de kosten niet zouden stijgen. Dat blijkt nu toch gebeurd. Bovendien heeft energiemaatschappij Vattenfall per 1 januari de vaste kosten – die los staan van het energieverbruik – verhoogd tot 796 euro per jaar.”