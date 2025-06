GL-PvdA: Laat bedrijven en rijke burgers meer belasting betalen voor hogere defensieuitgaven

GroenLinks-PvdA heeft maandag een plan gepresenteerd om de benodigde miljardeninvesteringen in defensie te financieren via hogere belastingen voor grote bedrijven en rijke burgers, aangevuld met een verhoogde staatsschuld. Dat meldt de Volkskrant . De partij wil een 'solidariteitsbijdrage' invoeren voor "hen die het meest profiteren van stabiliteit en veiligheid".

Opvallend is het voorstel dat de overheid een belang neemt van minimaal 25 procent in strategisch relevante defensiebedrijven. Bij 34 procent heeft de staat een blokkerende minderheid, bij 51 procent strategische zeggenschap. Zo profiteert volgens partijleider Frans Timmermans de hele samenleving van toekomstige winsten en kunnen prijsstijgingen worden voorkomen.

De modernisering van de krijgsmacht moet van GL-PvdA vooral in Europese context plaatsvinden, met minimale aankopen in de VS en helemaal geen aankopen in Israël. Nederland moet volgens de partij inzetten op sterke punten zoals maritieme capaciteiten en drone-, sensor-, cyber- en ruimtevaarttechnologie.