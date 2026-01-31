GL-PvdA-jongeren roepen moederpartij op: 'Niet meebuigen met rechtse agenda' Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 318 keer bekeken Bewaren

Partijleider van GroenLinks-PvdA Jesse Klaver moet nog even nadenken over het rechtse regeerakkoord van D66, CDA en VVD, maar op voorhand had hij al laten weten bereid te zijn met het komende kabinet mee te denken en dat te steunen waar mogelijk. Daar hebben de jongerenorganisaties van de grootste oppositiepartij weinig zin in na de presentatie van het regeerakkoord, dat vooral inhakt op de zwaksten in de samenleving.

“Dit akkoord doet me denken aan de kabinetten Rutte” zegt Boyd Angenent, voorzitter van de Jonge Socialisten (PvdA). “Door dit VVD-akkoord wordt je leven onzeker als je werkloos wordt of arbeidsongeschikt bent, maar wordt je gespaard als je een dikke villa bezit.”

DWARS (GroenLinks en de JS waarschuwen dat het "verantwoordelijk oppositie voeren", zoals Klaver het noemt, niet mag betekenen "dat je meewerkt aan neoliberaal beleid". In het regeerakkoord staan nu plannen om het eigen risico in de zorg te verhogen, de duur van de WW te halveren en de WIA te verlagen, terwijl tegelijkertijd de hypotheekrenteaftrek in stand blijft. De jongerenorganisaties vinden het onacceptabel dat de defensie-uitgaven worden betaald door deze maatregelen, en maken zich zorgen dat dit geld "in de zakken van de Amerikaanse wapenindustrie" terechtkomt.

“Een kabinet steunen dat de verzorgingsstaat afbreekt, is geen verantwoordelijkheid nemen, maar lafheid,” zegt Gijs Broere, voorzitter van DWARS. “Verantwoordelijkheid nemen betekent dat je trouw blijft aan je idealen, en niet meebuigt met een rechtse agenda”.

De jongeren wijzen erop dat de steun van GroenLinks-PvdA nodig zal zijn om een meerderheid te krijgen in de Eerste en Tweede Kamer. “GL-PvdA moet deze positie gebruiken om zo beleid af te dwingen dat de mens en planeet centraal stelt, in plaats van de rijken en het bedrijfsleven,” aldus Broere.