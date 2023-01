GL en PvdA tegen afbouw subsidie zonnepanelen: geen meerderheid voor Rob Jetten in senaat

Nu profiteren met name huiseigenaren van de regeling. Daarbij kunnen eigenaren van zonnepanelen de elektriciteit die ze opwekken en terugleveren aan het net aftrekken van de elektriciteit die ze zelf van het net afnemen. De elektriciteitsrekening valt daardoor een stuk lager uit. Dit financiële voordeel wordt kleiner als de salderingsregeling in stapjes wordt afgeschaft.

“Voordat we met dit wetsvoorstel zouden kunnen instemmen moeten we duidelijkheid hebben over hoe de terugverdientijd is geborgd, hoe de uitrol van zon op daken wordt aangejaagd en hoe dit allemaal onderdeel is van een aanpak waarbij we fossiel afbouwen en duurzaam aanjagen”, vindt Suzanne Kröger van GroenLinks.