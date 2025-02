Giuliani verklapt dat Trump zwijggeld pornoactrice zelf betaalde Actueel • 03-05-2018 • leestijd 2 minuten • 146 keer bekeken • bewaren

Aan de reeks bizarre wendingen die het presidentschap van Trump kenmerkt heeft zijn nieuwe advocaat Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York, een opmerkelijk wapenfeit toegevoegd. Hij heeft in een interview Sean Hannity van Fox News toegegeven dat Trump zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels heeft betaald, terwijl de president zelf dat altijd heeft ontkend.

Daniels zegt dat ze in 2006 een affaire had met Trump, die toen al getrouwd was met Melania. In 2016, ten tijde van de campagne voor de presidentsverkiezingen, kreeg ze 130.000 dollar zwijggeld om te voorkomen dat ze met het verhaal naar de pers stapte. Michael Cohen, de toenmalige advocaat van Trump, verklaarde later dat hij dat bedrag uit eigen zak had betaald en dat Trump er niets van wist. Die opvallende uitleg van Cohen moest voorkomen dat Trump vervolgd kan worden wegens overtreding van de wet op campagnegelden. De betaling was tegen de regels in namelijk nergens gemeld.

In het interview zegt Giuliani nu dat Trump de 130.000 dollar in tranches van 35.000 dollar aan Cohen heeft terugbetaald. Giuliani probeerde met de verklaring duidelijk te maken dat het niet om campagnegeld ging maar om een gewone vergoeding voor juridisch werk. “Dat is een feit.” Die conclusie houdt echter geen stand omdat Daniels immers moest zwijgen vanwege de campagne die op dat moment in volle gang was.

De onthulling door Giuliani kan Trump ernstig in de problemen brengen.

Guus Valk, VS-correspondent van NRC, noemt het “de grootste uitglijder uit de Trump-wereld in maanden”. Hij zegt op Twitter dat het lijkt te gaan om een zogeheten Kinsley-blunder, vernoemd naar de legendarische journalist Michael Kinsley die constateerde dat het in de politiek een blunder is als een politicus per ongeluk de waarheid vertelt, terwijl hij of zij eigenlijk iets anders wilde zeggen.

De hoogst opmerkelijke onthulling over het zwijggeld sneeuwde een andere opmerkelijke openbaring door Giuliani onder. Hij vertelde dat Trump de voormalige FBI-directeur Comey heeft ontslagen omdat deze niet wilde zeggen dat de president geen onderwerp van onderzoek is in de naspeuringen naar de Russische beïnvloeding van de verkiezingen. Volgens het Witte Huis werd Comey ontslagen vanwege het stopzetten van het onderzoek naar Hillary Clinton.