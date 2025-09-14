Gisteren voelde als doemdag in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Je zou toch verwachten dat dit de ogen van politiek leiders opent.

De familie Salama met wie wij contact onderhouden in Gaza – en die tot voor kort drink- en douchewater distribueerde aan vluchtelingen in Gaza - heeft het erg zwaar. Ze moeten nu naar het zuiden van Gaza vluchten. Naar een zogenaamde ‘humanitaire zone’ in Gaza, maar zoals iedereen weet is het nergens echt veilig in Gaza. Vrijdag 12 september stuurde Salama me deze berichten:

I am trying by all means to move to the southern Gaza Strip. But the problem lies in the lack of sufficient trucks to transport the displaced, and also the prices of trucks are very high, as some of them exceed 1,000 USD.

In Gaza, the situation is generally very difficult. Yesterday there were more than 20 explosions very close to our house. Yesterday felt like doomsday. Sounds of explosions and smoke everywhere. There were two explosions not 100 meters from our house. Rubble and shrapnel fell on us….

Internet connection has become very difficult.

Er is niet veel wat ik kan doen voor de familie van Salama, alhoewel ik een luisterend oor voor hem probeer te zijn. Ook geven we Salama geld voor projecten voor de mensen in Gaza. Doordat Salama en zijn gezin nu zelf weer moeten vluchten liggen de projecten stil. We proberen hun stemmen en oproepen voor vrede te versterken. Zo liet Salama onlangs nog weten op het moment dat Donald Trump aangaf dat de Amerikanen ook onderhandelde over een staakt-het-vuren:

We hope that this agreement will succeed, that the war will stop, that the hostages will return, and that this suffering will end.

Ik vind het bewonderenswaardig van Salama dat hij alleen maar wil dat de oorlog stopt, dat de gijzelaars worden vrijgelaten en dat er een einde komt aan het lijden. Ondanks de vele ontberingen die hij en zijn gezin hebben doorstaan en de vele mensen om zich heen die hij is kwijt geraakt, heeft hij het nooit over wraakgevoelens.

Op de website van de NOS stond dit weekend dat er volgens de Volkskrant gericht op kinderen in Gaza wordt geschoten. De schotwonden die bij 114 kinderen, maar vermoedelijk nog meer, zijn aangetroffen in Gaza wijzen erop dat er gericht op hen is geschoten. Overigens schreven 45 Amerikaanse dokters en verpleegkundigen die in Gaza gewerkt hadden 25 juli 2024 ook al een alarmerende brief aan de Amerikaanse president en vicepresident over dit soort praktijken. Ze riepen tevens op tot een wapenembargo aan zowel Israël als Palestijnse gewapende groeperingen en tot een staakt-het-vuren. En tot het onthouden van militaire en economische steun aan Israël tot een staakt-het-vuren was bereikt.

Israël heeft ten minste 63.633 mensen gedood in Gaza en 160.914 gewond, volgens het Ministerie van Gezondheid, aldus Al Jazeera. Het IPC verklaarde op 22 augustus dat 514.000 mensen in de Gaza Strip, ongeveer een kwart van de bevolking, honger ervaart. Er wordt verwacht dat dit aantal tot 641.000 stijgt aan het eind van september. Volgens Al Jazeera staat het aantal honger gerelateerde doden in Gaza nu op 361, onder wie 130 kinderen, sinds het begin van de genocide op 7 oktober 2023. Dit, terwijl vrachtwagens voor hulpgoederen aan de grens staan te wachten. Wat een morele dieptepunten. Je zou toch verwachten dat dit de ogen van politiek leiders opent.

Ondertussen groeit de roep om militaire interventie door de VN, bijvoorbeeld door middel van het sturen van een internationale troepenmacht. Dit schreven voormalige diplomaten en prominente oud-politici in een brief aan demissionair premier Dick Schoof, aldus een artikel in NRC Handelsblad. Een militaire interventie? Ik weet het niet. Dan krijg je nog meer geweld zou ik denken, maar goed, ik ben geen expert en wil ook dat de genocide stopt

Peace SOS is een klein goed doel dat werkt aan vrede door middel van vreedzame middelen. Het lijkt mij meer voor de hand liggen om een wapenembargo in te voeren als het gaat om Israël, iets waarvoor ik al lang pleit. En waarom grote NGO’s zoals Oxfam en Pax rechtszaken tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. Ook lijkt mij het voor de hand liggen indien landen de Amerikaanse president vragen een einde te maken aan de genocide in Gaza door middel van vreedzame middelen. Maar goed, zijn Rivièra-plan voor Gaza en de niet aflatende steun voor Israël ondanks alle doden en de genocide, doet me me afvragen hoeveel hij om het leven van Palestijnse kinderen geeft. Het leven van elk kind, elk mens, dient gekoesterd te worden. Waar het kind ook geboren is. Misschien is dat geen directe oplossing voor de genocide in Gaza, maar draag het er wel toe bij.

Ook hoop ik dat de dappere mensen van de Global Sumud Flotilla hun bestemming in Gaza per schip bereiken en dat zij humanitaire hulp kunnen afleveren. Als dat niet lukt, laat ze dan in ieder geval veilig blijven. Zij zijn een lichtpuntje voor de mensheid, al zouden deze mensen, waaronder ook jonge mensen, hun leven niet hoeven te wagen. Het is ergens ook schaamtevol dat zij de noodzaak voelen dit te doen, het is aan ons ‘oudere volwassenen’ en ook een oproep aan de politiek om vrede door middel van vreedzame middelen te bereiken. Als wij in harmonie met elkaar leven, kunnen jongeren zich kunnen ontplooien. En dan kunnen wij ons bezighouden met andere zeer urgente zaken zoals het beëindigen van honger en het tegengaan van klimaatverandering en het redden van de natuur. Dat we voor elkaar mogen zorgen en de natuur.