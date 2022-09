'Ging onze stikstofuitstoot maar net zo hard naar beneden als de waarderingscijfers voor het kabinet' Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

Het was een roerige Prinsjesdag, zo concludeert Pieter Derks een dag later in zijn column in De Nieuws BV. Veel mensen hadden helemaal geen zin om feestelijk te doen, ‘en dat waren dan alleen nog maar de mensen die ín de koets zaten’. Langs de route waren de mensen nog minder enthousiast. De rijtoer kon rekenen op woede, fluitconcerten en de een na de andere omgekeerde vlag. En dat nadat een dag eerder al de uitvaart van de Queen moest worden bijgewoond. Arme royals. ‘Het is maar goed dat ze er volgend jaar een half miljoen bij krijgen’, aldus Derks.

Maar er was dan ook weinig reden voor een feestelijke derde dinsdag van september. Ondanks dat het kabinet op de valreep toch nog wat aan de energierekeningen zal gaan doen. Derks was even bang dat we het moment gemist hadden: ‘In het voorjaar was het namelijk nog te vroeg om in te grijpen, in augustus was het ineens te laat om nog iets te doen. Het leek even alsof er één heel specifiek moment is waarop je maatregelen kunt nemen. Op 26 juli, tussen 12 en 2 bijvoorbeeld.’