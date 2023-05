Gigantische pik verschijnt in gazon bij sjiek hotel aan vooravond kroningsfeest Charles

In een van de beroemdste gazons van Engeland is plots de gigantisch beeltenis van een mannelijk geslachtsorgaan verschenen. Onbekenden hebben de eco-vriendelijke graffiti aangebracht met een grasmaaier bij het luxueuze Royal Crescent hotel in Bath. In het hotel wordt dit weekend een speciaal feest gehouden ter ere van de kroning van de Britse koning Charles. De tuin waar het perfecte, schijnbaar eindeloze gazon onderdeel van uit maakt is ontworpen door de beroemde landschapsarchitect Capability Brown en een echte publiekstrekker.