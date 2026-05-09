Giftige mannen vormen groeiend probleem voor GGZ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 664 keer bekeken • Bewaren

Bij driekwart van de jongens die behandeld worden voor grensoverschrijdend gedrag speelt de manosphere een rol. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de Waag, de grootste ambulante forensische instelling van Nederland, die jaarlijks achthonderd jongens behandelt voor dit soort problematiek.

De NOS schrijft:

"Zo'n 40 procent van deze groep is zo beïnvloed door de manosphere dat het gezien kan worden als een risicofactor. Dit betekent dat ze mede door deze beïnvloeding grensoverschrijdend gedrag vertonen of de dreiging daartoe groot is", vertelt Larissa Hoogsteder, directeur behandelzaken bij de Waag en hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling aan de Universiteit van Amsterdam.

Het gaat om jongens en mannen die via platforms als Telegram en Reddit in aanraking komen met een wereld van extreem machogedrag en vrouwenhaat, gevoed door figuren als de van vrouwenhandel en verkrachting verdachte Andrew Tate. Behandelaars signaleren onder meer een sterke toename van sextortion, geweldsdelicten en vermogensdelicten. Een bijkomend probleem: sommige jongeren wantrouwen vrouwelijke hulpverleners zo sterk dat het contact leggen met hen al een obstakel is.

De hulpverleners erkennen dat de kennis van de GGZ achterloopt op het gebied van een relatief nieuw fenomeen van de manosphere. Zij denken dan ook dat de problematiek die nu wel al in kaart is gebracht, slechts "het topje van de ijsberg" vormt.