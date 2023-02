‘Giftige mannelijkheid net zo gevaarlijk in het verkeer als drank en drugs’

Mannen zijn oververtegenwoordigd bij verkeersongevallen – als dader en als slachtoffer. In Frankrijk was vorig jaar 78 procent van de dodelijke slachtoffers in het verkeer man. De vermoedelijke veroorzakers van dodelijke ongelukken waren in 84 procent van de gevallen van het mannelijk geslacht. In de rest van de Europese Unie zijn de percentages vergelijkbaar.