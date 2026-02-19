Gifpil Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 102 keer bekeken • Bewaren

Bayer gaat in de VS 7,25 miljard dollar betalen om een rechtszaak te beslechten die door slachtoffers was aangespannen omdat RoundUp (Glyfosaat) Non Hotgkin’s Lymphoma (kanker) zou veroorzaken. Daarmee geeft Bayer toe dat er toch echt stront aan de knikker is bij haar in de landbouw populaire en in Europa voorlopig tot 2033(?) toegestane bestrijdingsmiddel.

Het middel lijkt ook erg populair bij allerlei ziekten zoals kanker, parkinson en ALS die samen de enthousiaste voorstanders zijn van het verdere gebruik van Glyfosaat. Zo vrezen althans huisartsen die in regio’s werken waar het middel veel wordt gebruikt. Insecten zijn minder grote voorstanders, maar wie let er tegenwoordig op deze extreem nuttige maar niet erg kapitaalkrachtige harde werkers. Natuurlijk is onze minister van Landbouw doof voor hun argumenten. Doof zijn is nog niet in verband gebracht met Glyfosaat. Wel met groot geld in de politiek. Dat veroorzaak naast doofheid ook blindheid en verstandsverbijstering.

Voorheen werd Glyfosaat voor 5 jaar toegestaan, maar in 2023 is dat voor 10 jaar, gedaan. Europa is duidelijk niet de VS. Schijnbaar zijn de boetes in Europa laag genoeg om met de verwachte winst betaald te kunnen worden? Het cynisme van het kapitalisme kent geen…, sorry wel grenzen.

Glyfosaat werd ooit toegelaten op basis van een in 2000 gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology. Het onderzoek is veel gebruikt sinds die tijd om gebruik van Glyfosaat te rechtvaardigen. Het is nu echter ingetrokken door de uitgever omdat de ontwikkelaar van het middel, Monsanto, waarschijnlijk heeft meegeschreven aan het onderzoek en de andere auteurs waarschijnlijk geld kregen van Monsanto om het artikel te schrijven. Met het intrekken valt veel basis voor de toelating weg. Monsanto is inmiddels gekocht door Bayer. Het bedrijf heeft met glycosfaat een aardige gifpil ingeslikt. Een gifpil die nu dus 7,25 miljard dollar kost.

Zal Bayer de destijds verantwoordelijk leiding van Monsanto en de schrijvers voor de rechter dagen voor misleiding om in ieder geval een klein deel van de 7,25 miljard dollar, en wat nog volgt, terug te krijgen of doet het old-boys-netwerk daar niet aan omdat te veel old-boys boter op hun hoofd hebben en daarmee kwetsbaar zijn?

Als dat niet gebeurt en ook individuele regeringen en de EU niet doen wat moreel juist is, komt de rekening dan bij onze gezondheidszorg te liggen? Die volgens onze regering veel te duur is, maar wel wordt geacht om de rekening van alle ongezonde uitwassen van het bedrijfsleven op te pakken? Wordt het niet tijd dat de Nederlandse overheid of de EU ervoor gaat zorgen dat overduidelijk bedrog, zoals ook bij de sjoemeldiesel, niet wordt beloond met wegkijken en afzwakken van toezicht, maar dat de rekening bij de verantwoordelijke personen komt te liggen? Per slot van rekening betalen grote bedrijven hun leidinggevenden pittige salarissen en bonussen die doen vermoeden dat aanspreekbaar zijn voor uitwassen minimaal tot het voor de hand liggende takenpakket behoord.

Dit is overigens geen tegenstelling tussen Burger en Boer. Boeren hebben Glyfosaat nodig om te concurreren op de genadeloze wereldmarkt. Boeren komen daardoor meer in contact met Glyfosaat dan burgers en hebben nog meer belang bij degelijk onderzoek. Wat heeft een boer er aan om een goede boterham te verdienen dankzij Glyfosaat om uiteindelijk met Parkinson of ALS zijn laatste jaren te slijten? Onderzoek toont aan dat boeren inderdaad vaker getroffen worden door de bovengenoemde ziekten en onderzoek bij boeren thuis toont aan dat overal in het huis restanten van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen. Het is geen tegenstelling tussen Burger en Boer. Die hebben beide hetzelfde belang en dat is gezond leven. Het gaat zoals altijd tussen mensen met en mensen zonder geld en macht.

De EU wil de regels voor het toelaten van bestrijdingsmiddelen in het voordeel van de fabrikanten aanpassen. De bewijslast dat een middel ongezond is wordt dan omgedraaid. Maar als regeringen, zoals de onze, weigeren om degelijk onderzoek te doen en haar eigen burgers (inclusief boeren) te beschermen, zal dat bewijs er dus nooit komen. Het moment om die regels aan te passen is ook erg ongepast nu Bayer 7,25 miljard dollar betaalt aan slachtoffers van hun product.

Voor we weer een regering laten snijden in onze gezondheidszorg, moeten we eisen dat de regering eerst miljarden gaat halen bij de veroorzakers van gezondheidskosten. Ik zou beginnen met 7,25 miljard dollar bij Bayer claimen.

Voor we weer een regering laten snijden in onze gezondheidszorg, moeten we eisen dat de regering de zorg voor haar burgers serieus gaat nemen. Zorg dragen voor een gezonde leefomgeving is wel het minimum dat we moeten eisen van onze (!) negering. De Nederlandse komt niet eens in de buurt van die plicht want het land is vergeven van milieu rampen die door etteren.

Er is genoeg reden om Glyfosaat minimaal aan een gedegen nader onderzoek te onderwerpen. Bayer geeft het zelf toe in de VS. Er is geen reden om het middel zomaar toe te staan in Europa. Bayer kan alvast beginnen om ook in Europa 7,25 miljard Dollar bij te dragen aan kankeronderzoek.

Als we het kapitalisme als model willen redden, moeten mensen die bewust bedriegen om er beter van te worden ten alle tijden vervolgd worden. Zonder dat is het kapitalisme op sterven na dood. Zonder dat is de wet toepassen op kleine burgers hypocriet. Hoe kun je burgers motiveren om wel gezagsgetrouwe burgers te zijn als de overheid klasse justitie bedrijft?