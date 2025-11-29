De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Gießen voor een zwaar weekend: AfD-bijeenkomst stuit op massale protesten

Allard van Gent Tekstschrijver en vertaler

Gießen staat dit weekend in het middelpunt van de landelijke aandacht. De rechts-populistische partij AfD houdt in de Hessenhallen een congres waar een nieuwe jongerenorganisatie moet worden opgericht. De bijeenkomst is gepland voor zaterdag en zondag, met ongeveer 1.000 deelnemers.

De partij wijst op de centrale ligging van Gießen als reden voor de locatiekeuze. Volgens de stad had zij geen invloed op het besluit om de privé beheerde Hessenhallen te verhuren. Dat leidde vooraf al tot een felle discussie.

De nieuwe organisatie moet de opvolger worden van de Junge Alternative (JA). Deze voorgangersclub werd door de Verfassungsschutz (de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst) als extremistisch bestempeld en ontbond zichzelf daarna.

Massale tegenprotesten aangekondigd

Tegenover het AfD-congres staan rond de dertig tegenacties gepland. Naar verwachting trekken meer dan 50.000 demonstranten de straat op om tegen de koers van de AfD te protesteren. Het gaat onder meer om een groot democratiefestijn, toespraken, acties van vakbonden, verenigingen, religieuze groepen en een landelijke demonstratie.

Daarnaast roept een landelijk samenwerkingsverband van actiegroepen op tot blokkades. Daarvoor worden zelfs bussen uit heel Duitsland ingezet.

Stad mag gebied afgrendelen

De stad Gießen richt rondom de Hessenhallen een zogenoemd Sperrgebiet (afgesloten zone) in. Hierdoor mogen tegenprotesten alleen plaatsvinden aan de oostkant van de rivier de Lahn. Een bezwaar van vakbond DGB tegen deze maatregel werd donderdag afgewezen door het Verwaltungsgericht (bestuursrechtbank). Op vrijdag bevestigde ook de Hessische Verwaltungsgerichtshof (hogere bestuursrechter in Hessen) die beslissing.

Grootste politie-inzet in jaren

Voor de politie betekent dit weekend een operatie van uitzonderlijke omvang. Tot 6.000 agenten worden in de stad ingezet. Zij verwachten in grote lijnen een vreedzaam verloop, al dook online een document op dat op linksextremistische platforms circuleerde en dat de politie als een oproep tot geweld ziet. Toch gaat men ervan uit dat de overgrote meerderheid van de betogers vreedzaam zal demonstreren.

Veilige aanrijroutes voor ambulances en brandweer hebben volgens de politie de hoogste prioriteit. Zowel de AfD-bijeenkomst als het vreedzame protest vallen onder de grondwettelijk beschermde vrijheid van vergadering.

Grote impact op verkeer en dagelijks leven

Het stadsleven in Gießen wordt dit weekend zwaar ontregeld. De stad waarschuwt voor forse verkeersproblemen. Veel parkeerplaatsen zijn gesloten en er zijn omleidingen. Ook culturele instellingen en gemeentelijke gebouwen hebben aangepaste openingstijden.

Winkels, restaurants, de kerstmarkt en de weekmarkt mogen in principe openblijven. De gemeente laat het echter aan ondernemers zelf over of zij de deuren openen, gezien de te verwachten drukte en veiligheidsmaatregelen. Op de website van de stad worden actuele updates gegeven.

