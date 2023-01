Gidsland zijn is niet verstandig als dat welvaart kapot kan maken

18 jan. 2023 - 21:31

die ondernemingen willen alleen profiteren van ons, als er iets terug moet komen, en dat is democratisch bepaald (daar heeft dus iedereen in dat bedrijf ook op kunnen stemmen), dan beginnen ze te dreigen. Rot maar op, we zijn beter af zonder dat soort bedrijven die als een parasiet zijn op de samenleving. Laat Nederland maar eens een keer de beste zijn, in plaats van de zesjescultuur die het bedrijfsleven graag ziet. Duurzaamheid komt iedereen ten goede, ook de mensen van de bedrijven in kwestie.