Gidi Markuszower roept op tot wat de brandstichters in Loosdrecht deden

Je kunt woorden spuwen als vuur. Dat deed het kamerlid Gidi Markuszower voor de camera van Left Laser. Hij zei over het tegenhouden van vluchtelingen uit Palestina: "Desnoods met maximaal geweld". Dat is dodelijk geweld. Zijn oproep impliceert dat je het vuur moet openen als zulke mensen zich aan onze grenzen melden. Er is inmiddels aangifte tegen hem gedaan. Het openbaar ministerie moet het allemaal nog eens goed bestuderen. En in de kringen van de rechtse rapaljepartijen maakt men zich vrolijk over deze daadkracht der deugers. Een slimmerik van GeenStijl merkte op dat je Markuszower moeilijk van opruiïng kunt betichten. HIj roept immers juist de overheid op het vuur te openen.

Gidi Markuszower heeft het geteisem voor het raadhuis van Loosdrecht nog bemoedigend toegesproken. Wat zij aanrichtten met fakkels en vuurwerk, begeleidt hij met woorden. We zijn aan veel gewend geraakt in dit tiefusland. Volgende week staat hij weer in de Tweede Kamer.

Er is maar één manier waarop ons parlement kan reageren. Zodra Markuszower of een van zijn zes partijgenoten in ons parlement het woord neemt, verlaten de anderen de zaal. Zij keren pas terug als hij zwijgt. Mocht hij een interruptie plegen, dan verklaart de spreker dat hij met de heer Markuszower niet in discussie gaat omdat hij een schandvlek is op het blazoen van het parlement.

Er worden in Nederland door racistische, extremistische en fascistische elementen pogingen ondernomen de macht op straat te veroveren en lokale autoriteiten te intimideren. Dat gebeurt allemaal niet zonder succes. Door zijn woorden voor Left Laser heeft Markuszower zelf aangetoond dat hij met zijn partijgenoten de vooruitgeschoven post van dit denken vormt in de Tweede Kamer. Woorden als mitrailleurvuur. Met zulke gasten praat je niet. Je mijdt ze.

Anders overwint op termijn het kwaad. En die termijn kan best kort zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zulk een schandalige compensatie wordt geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.