Gideon van Meijeren is een bliksemafleider Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 501 keer bekeken • bewaren

Uit de mensenmassa maken zich nu en dan trompetterkorpsen los die schetterend zeven maal rond de ministeries van de Haagse binnenstad trekken in de hoop dat de gevestigde orde onder het eigen gewicht bezwijkt.

De ziektekostenpremies gaan hard omhoog, jobstijdingde de televisie maandavond. Dat is een extra klap voor de burgers, vooral wanneer zij door de energieprijzen al met hun rug tegen de muur waren geduwd. Wie de premie niet meer kan opbrengen, wordt na zes maanden aangemeld als wanbetaler bij het Cak. Die geeft je een nieuwe verzekering.

Dit jaar bedraagt de premie nog €152,20 per maand. Ter vergelijking: de oude premie van bijvoorbeeld Het Zilveren Kruis was €131,25. Het Cak int dat bedrag meestal rechtstreeks bij je werkgever of uitkering verlenende instantie. Dus: als je tegen een bankroet aanloopt, word je dieper de financiële shit ingeduwd. Het lijkt wel of in Nederland armoe strafbaar is.

Bij dit soort nieuwsberichten moet ik altijd denken aan de EDSA-revolutie. Dit vergt enige uitleg: EDSA staat voor Eduardo de los Santos Avenue, de rondweg van Manila, stad van mijn hart. In 1986 kwam de Filipijnse dictator Ferdinand Marcos ten val nadat honderdduizenden Manileños de EDSA dagenlang feestelijk hadden bezet. Ik fantaseer: we pakken de hele snelweg tussen het Prins Clausplein en het oude Esso-gebouw. We laten die helemaal vol lopen met volk en foodtrucks. Uit de mensenmassa maken zich nu en dan trompetterkorpsen los die schetterend zeven maal rond de ministeries van de Haagse binnenstad lopen in de hoop dat de gevestigde orde onder het eigen gewicht bezwijkt. Revolutie!

Het blijft bij een gedachtenspinsel, natuurlijk. Dit is een braaf land. De enige keer dat het volk daadwerkelijk massaal op kwam in Den Haag was dat om loyaliteit te betuigen aan troon en altaar. Dat was in 1918 toen P.J. Troelstra, de leider van de SDAP, op een vakbondsvergadering iets had gezegd dat kon uitgelegd worden als een oproep tot revolutie. Zijn tweede man Schaper moest in de Tweede Kamer proberen het recht te praten, terwijl Pieter Jelles met een burn-out naar huis was vertrokken. En een Malieveld vol met demonstranten dan? Wat is dat meer dan een ritueel en uiteindelijk een vertoon van braafheid?

Het is ergerlijk hoe al die Haagse patjepeeërs nu hun verontwaardiging tot uiting brengen over de opmerkingen van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Die zei tussen neus en lippen door in een wappie-podcast dat hij de mensen bij wijze van spreken al op zag trekken naar de Tweede Kamer. O, wat zijn ze boos! Wat hebben hun spin doctors danige teksten geschreven!

Minister Yesilgöz: “Suggereren dat mensen naar het parlement moeten trekken tot de regering weg is, is onacceptabel. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink.”

Mark Rutte: “Een Kamerlid heeft vandaag gespeculeerd over het verstoren van ons democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit.”

Pieter Heerma: “Na de bestorming van het Capitool in Washington zijn deze uitspraken abject en onverantwoord.”

Enzovoorts.

Gideon van Meijeren vertegenwoordigt een splinterpartij met drie zetels die steeds meer in diskrediet raakt. Alle uiterst rechtse partijen boeken in de peilingen winst. Alleen het FvD loopt terug. Dat komt door extremistische en bizarre uitspraken. Tegelijkertijd krijgt de partij steeds meer kenmerken van een sekte. De leden trekken zich terug uit de samenleving. Men treedt alleen nog maar naar buiten voor prediking van het verlossende woord en agitatie. Baudet leidt de Jehova’s getuigen van de politiek.

Dat maakt Gideon van Meijeren een veilige figuur om je tegen af te zetten. Veel meer dan een decennium kan Geert Wilders vrij onweersproken het parlement gebruiken voor zijn hate speech. En o, wat zou zijn kompaan, partijideoloog Martin Bosma toch een geweldige opvolger kunnen zijn van Vera Bergkamp. Zijn morsig gedachtengoed doet er toch niet toe? Is het geen verademing als hij in zijn functie van vice-voorzitter de hamer hanteert? Joost Eerdmans en Caroline van der Plas, hebben toch eigenlijk wel interessante visies op hoe het met Nederland verder moet. Dat laatstgenoemde de vooruitgeschoven post is van een boerenleger dat wel degelijk de snelwegen bezet en tegenstanders met trekkers voor hun huisdeur komt intimideren, dat is geen reden voor al te heilige verontwaardiging, hoogstens voor een goedmoedige berisping. De boeren en hun leidster is nooit verweten dat ze de democratie op het spel zetten.

Om stemmen te winnen spelen politici van VVD en CDA graag in op anti-buitenlanderssentimenten. Ze haken aan bij het tsunami-verhaal van Wilders maar presenteren daarvan een met mooie woorden en hypocrisie aangelengde versie. Daar hoort onveranderlijk gelul bij over opvang in de regio, het sluiten van grenzen en het opzeggen van mensenrechtenverdragen, nota bene omdat die niet meer van deze tijd zouden zijn. Het is het omgekeerde van wat Jezus zei: ze wijzen op de balk in het oog van de ander maar ze zien de splinter in hun eigen oog niet. En die splinter kan nu juist de vergiftiging veroorzaken.

Gideon van Meijeren is een bliksemafleider.

Ach die scènes uit Sri Lanka van een paar maanden geleden: hoe duizenden demonstranten het paleis van de president bestormden en massaal te water gingen in zijn zwembad. Of die fameuze twaalfde oktober van het jaar 1916: tienduizenden begeleidden Hipólito Yrigoyen van de Radicale Burgerunie naar zijn residentie het Casa Rosada in het hart van Buenos Aires. Hij was de eerste eerlijk en democratisch verkozen president van Argentinië. Was het toen dat het volk de deuren van het paleis open brak en de hele nacht in de zalen danste? “Een te mooi verhaal om kapot te checken”, zou Martin van Amerongen zeggen. En wat een bijzondere kerel was die Hipólito Yrigoyen!

Dinsdagochtend meldde het Journaal dat de recessie nu zijn eerste teen op Nederlandse bodem heeft gezet. Het aantal vacatures daalt. Het Rode Kruis constateert honger in Nederland. De politiek is met zichzelf bezig.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.