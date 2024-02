Ghana voert anti-homowetgeving nog verder door: LHBTI zijn is voortaan ook strafbaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

Het parlement van Ghana heeft woensdag nog strengere antihomowetgeving aangenomen. Seks met iemand van hetzelfde geslacht was al strafbaar, maar door de nieuwe wet kunnen mensen in het West-Afrikaanse land dat overwegend christelijk is nu drie jaar cel krijgen als ze alleen al als lhbti'er worden aangemerkt. Dat meldt de BBC.

De wet moet nog wel door president Nana Akufo-Addo worden goedgekeurd. Maar die heeft eerder al laten weten dat hij de wet zal ondertekenen als "een meerderheid van de Ghanezen dat wil".

In de nieuwe wetgeving staat op het oprichten of het financieren van LHBTI-groepen een celstraf van vijf jaar. Wie educatie over homorechten richt aan kinderen riskeert zelfs tien jaar cel. Daarbij worden mensen voortaan aangespoord om LHBTI'ers bij de autoriteiten aan te geven.

Mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht riskeren in Ghana nu al een gevangenisstraf van drie jaar. Activisten vrezen dat de nieuwe wet zorgt voor een heksenjacht op mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Amnesty International heeft al gewaarschuwd dat de wetgeving "een ernstige bedreiging vormt voor de fundamentele rechten en vrijheden" van LHBTI'ers.

De wetgeving is volgens parlementariërs opgesteld nadat in 2021 in hoofdstad Accra Ghana's eerste LHBTI-centrum werd geopend. Na protesten werd dat door de politie gesloten. De nu aangenomen wet is een afgezwakte vorm van een eerder wetsvoorstel waarin de de celstraffen nog hoger uitvielen.