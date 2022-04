GGD na ruim twee jaar corona volkomen onvoorbereid op nieuwe uitbraak Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 407 keer bekeken • bewaren

De GGD is er niet op voorbereid wanneer een nieuwe coronagolf de kop opsteekt. Dat heeft GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet maandag gezegd in het radioprogramma Sven op 1 (NPO Radio 1). Het aantal teststraten in Nederland wordt in hoog tempo afgebouwd, omdat momenteel het aantal besmettingen afneemt en het kabinet heeft besloten dat de zelftest voortaan de norm is. Mocht er een nieuwe coronavariant opduiken en de besmettingen weer fors toenemen, dan is het aantal testlocaties niet zomaar weer op peil.

‘Niemand kan voorspellen wat er gebeurt,’ zei Rouvoet, ruim twee jaar nadat de eerste ziekenhuizen in Nederland volstroomden met coronapatiënten. Ook het feit dat niets erop wijst dat een herhaling van vorig jaar uitgesloten is, toen het voorjaar een dip in de besmettingen inluidde, de maatregelen werden versoepeld en het virus in het najaar genadeloos terugsloeg, is geen waarschuwing. ‘Daar is niemand op voorbereid, dat kan niet,’ aldus Rouvoet.

Groot-Brittannië

Nederland is niet het enige land dat zich ten onrechte rijk rekent als het gaat om de pandemiebestrijding. In Groot-Brittannië beschuldigt de nationale gezondheidsorganisatie NHS premier Boris Johnson ervan ‘alle interesse in de pandemie te hebben laten varen’. Dit terwijl een nieuwe Omikron-golf momenteel de toch al overspannen zorg verder onder druk zet. ‘De keiharde waarheid voor het personeel en de patiënten is dat deze Pasen de zorg er net zo beroerd voor staat als elke winter,’ aldus NHS-directeur Matthew Taylor.

Volgens Taylor verzaakt de Britse overheid haar taak om de NHS te steunen of zelfs maar begrip te tonen zoals in 2020 en 2021 nog wel het geval was. ‘In plaats daarvan hebben we een regering die geen enkele verantwoordelijkheid wil nemen voor wat iedereen ziet dat er gebeurt in zorginstellingen door heel het land. Nummer 10 (kantoor van de Britse premier) heeft geen enkele interesse meer in Covid. De NHS-leiders en hun teams voelen zich verraden en zij verdienen beter.’