GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Nenad Stojkovic

De GGD wil dat personen die in de buurt zijn geweest of contact hadden met iemand die besmet blijkt met het apenpokkenvirus drie weken in quarantaine gaan.

Het AD meldt:

Huisgenoten, seksuele contacten of andere nauwe contacten van iemand bij wie het virus is vastgesteld krijgen het verzoek thuis te blijven. Het quarantaine-advies geldt ook voor mensen die zonder beschermende kleding langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand van een patiënt zijn geweest, aldus de woordvoerder van het RIVM. Na contact met een apenpokkenpatiënt kan het 5 tot 21 dagen duren voor iemand symptomen ontwikkelt. De GGD houdt contact met de mensen die daarom uit voorzorg thuis moeten blijven. Zij worden gevraagd elke dag hun temperatuur op te meten en alert te blijven op symptomen.

Het RIVM stelt dat het gaat om een voorzorgsmaatregel nu er nog weinig bekend over het virus. Het advies van de GGD is ook nog niet vermeld op de overheiddsite omdat er nog "afstemming" moet plaatsvinden. De ziekte veroorzaakt onder meer blaasjes op de huid, daaraan vooraf vertonen besmette personen veelal verschijnselen als vermoeidheid, opgezette lymfeklieren en hoofdpijn. Er zijn inmiddels twee gevallen in Nederland vastgesteld.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft verklaard bezorgd te zijn over het virus. Als de verspreiding blijkt toe te nemen zal dat consequenties hebben, aldus de president. De wereldgezondheidsorganisatie verwacht een toename van het aantal gevallen. In het Verenigd Koninkrijk wordt gewaarschuwd dat het virus zich binnen gemeenschappen verspreidt en niet meer alleen voorkomt onder personen die in Afrika zijn geweest waar de ziekte vaker voorkomt. Vooralsnog lijkt het virus zich vooral te verspreiden onder mannen die seks hebben met mannen.

Zaterdag werd een meldplicht van kracht voor de nieuwe ziekte. Tot 1974 zijn inwoners van Nederland ingeënt tegen de gewone pokken en dat vaccin biedt nog steeds bescherming tegen ook dit nieuwe virus. Minister Kuipers liet zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er vooralsnog geen collectieve maatregelen worden genomen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. "De manier waarop apenpokken overgebracht wordt en de relatief milde klachten bij de meeste mensen maken dat er geen druk op de zorg verwacht wordt."