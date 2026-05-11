Gezondheidszorg Gaza stort verder in door Israëlische aanvallen en blokkades

Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza "onder de radar steeds verder afbrokkelt". Dat meldt ANP maandag. De Palestijnse Rode Halve Maan kampt met een structureel tekort aan medicatie, medische apparatuur, voedsel en tenten. Volgens cijfers van de organisatie zijn nog 20 van de 240 medische posten en klinieken in de Gazastrook deels operationeel en van de 33 ziekenhuizen zijn er nog vijf die functioneren.

"De blik van de wereld is niet meer gericht op Gaza en ongezien balanceert de levensreddende zorg nu opnieuw aan de rand van de afgrond", schrijft het Rode Kruis. "Alle hulp die mondjesmaat binnenkomt, wordt direct uitgedeeld aan mensen in nood. Het is veel en veel te weinig", zegt Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp bij het Rode Kruis.

Sinds het begin van het jaar ontving de Palestijnse Rode Halve Maan volgens het Rode Kruis slechts vijftien vrachtwagens met medicijnen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis roept Israël op om alle grensovergangen in Gaza te openen. "Hulpgoederen moeten onbelemmerd en structureel naar binnen", zegt Jonkers.

Vorige week werd nog eens duidelijk dat de hongersnood in Gaza door de Israëlische blokkade een grote invloed heeft gehad op de gezondheid van zwangere vrouwen en baby's. Dat bleek uit nieuw onderzoek van Artsen zonder Grenzen.

De NOS schreef daarover:

"Meer dan de helft van de zwangere vrouwen die bij onze klinieken kwamen, had op enig moment tijdens de zwangerschap last van ondervoeding", zegt Karel Hendriks, directeur van AzG Nederland tegen de NOS. "90 procent van hun baby's werd te vroeg geboren en 84 procent had een te laag geboortegewicht."

"De sterfte bij pasgeborenen was twee keer zo hoog onder baby's van ondervoede moeders als onder baby's van gezonde moeders."

Hoe funest die situatie is voor de toekomst van Gaza, legt Karel Hendriks, directeur van AzG Nederland, uit:

"Kinderen die ondervoed ter wereld komen, hebben een zeer verhoogd risico op groei- en ontwikkelingsachterstanden", zegt Hendriks. "We zullen dus nog vele jaren de naweeën zien van het feit dat er zoveel hulp en voedsel bewust tegengehouden is de afgelopen tijd."

Ondanks een zogenaamd staakt-het-vuren, gaat Israël nog dagelijks door met het bombarderen van Gaza. De regering-Netanyahu heeft ook een "gele lijn" ingesteld, een bufferzone tussen Israël en Gaza. Die bestaat uit gele betonblokken die de Palestijnen niet mogen passeren. 's Nachts verschuift Israël de lijn steeds verder landinwaarts, waardoor de leefruimte van de Palestijnen steeds en steeds kleiner wordt. Mensen die zich onbewust van de verplaatste betonblokken te dicht bij de gele lijn bevinden, worden door het Israëlische leger doodgeschoten.