Gezochte neonazi rijdt zelf naar politiebureau

Een 34-jarige inwoner van Huizen die door de politie werd gezocht omdat hij rondreed met een nazivaandel, is zelf naar het politiebureau gereden. De politie was al naar hem op zoek nadat een wijkagent de auto met het hakenkruisvlaggetje had zien staan.

Van de site van de politie: “De agent maakte hier melding van. Door de politie is getoetst of het vaandel een strafbare uiting was. Dat bleek het geval te kunnen zijn: een hakenkruis is een symbool van een racistische ideologie en het tonen daarvan kan in specifieke omstandigheden strafbaar zijn.”