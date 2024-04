Gezellig ongezond: we leven maar één keer en leve de koning!

Veel vaders met volgeschminkte kinderen op de nek. De middenstand loost zijn winkeldochters. Studenten spekken de zuippot met ludieke acties waarbij ze zich laten slaan, natgooien of ondersmijten. Hard lachen, kop vol struif en tomaten en ’s avonds stevig bieren op de kermis. Morsige mannen in leren jekkies met tafels vol snoeren, stekkers en onduidelijk gereedschap. Op deze dag verkoopt alles zichzelf. Kinderen doen hun kunstje of zitten ’s ochtends om 10 uur al aan hun eerste ijsje. Oranjecomités hebben overuren gedraaid en drinken hun gemoedelijke oranjepilsje aan statafels. En… zo slenterend in de oranjezon eten we graag. Sateetje, hamburgertje, suikerspinnetje, poffertje. Non-stop. Gezellig ongezond. We leven maar éen keer en leve de Koning!

Toch ook een week van tegenstellingen want op 4 mei is het tijd voor contemplatie. Stil staan bij, herdenken, gedenken en nadenken. Dat inzicht daalt in als ik, juist op de VRIJmarkt word geconfronteerd met een stapel oorlogskranten. Van onder kromgelezen boeken en natte dvd’s presenteert zich zomaar een stapeltje vergeelde geschiedenis. ‘Nederland in oorlog met Duitschland’ kopt het Algemeen Handelsblad van vrijdag 10 mei 1940. Keurig gevouwen exemplaar, ongetwijfeld bewaard door een Nederlander als aandenken in betere tijden. O paradox, er gloort dus al hoop. Koningin Wilhelmina doet haar verontwaardigde proclamatie waarin zij meldt dat Duitse troepen onze grenzen om drie uur ’s nachts overschreden waardoor “..de Nederlandse regeering zich in oorlog met het Duitsche rijk beschouwt”. De krant staat bol van de onthutste oorlogsberichten: Wantrouwt alle radioberichten! In Indië is de staat van beleg afgekondigd! Fransch-Britsch leger reeds te hulp gesneld! Zeer diepe indruk in Vereenigde Staten! Beperkt telefoonverkeer! Duitschers in ons land woonachtig mogen niet op straat! Engelsche troepen op Ijsland ontscheept! Een zestal foto’s van ‘De eerste oorlogsochtend te Amsterdam’. Samengroepende burgers, ‘Burgerwachten op zoek naar verdachte elementen’, ‘Alle agenten zijn thans met helmen uitgerust’.