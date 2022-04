Gewone Russen beginnen gevolgen sancties te voelen

De Russische elite probeert nog vol te houden dat er niets aan de hand is maar gewone Russen merken wel degelijk dat de economie hard geraakt wordt. En dan moeten, volgens economen, de ergste gevolgen nog komen. ITV spreekt een Russin die vertelt dat haar droom om een huis te kopen uiteen is gespat. De rente is gestegen naar 20 procent en dat maakt het plan voor haar onbetaalbaar. Want ondertussen zijn ook de prijzen voor alledaagse producten, van brood tot hondenvoer, fors gestegen. Voor luxe producten zijn de prijzen met 30 procent gestegen, directe levensbehoeften zijn 10 tot 15 procent duurder geworden.