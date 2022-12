Gewonden bij grensgevecht tussen kernmachten China en India Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De legers van China en India zijn met elkaar in gevecht geraakt aan de grens tussen beide landen in het Himalaya gebergte. Dat gebeurde nadat Chinese militairen de betwiste grens wilden opschuiven. Het is de eerste militaire confrontatie tussen de twee kernmachten sinds 2020. Zowel aan Indiase als Chinese zijde vielen er gewonden.

Het gevecht, dat met stokken werd uitgevochten, vond afgelopen weekend plaats en werd deze week door beide landen bevestigd. Het geschil draait om een grens in het berggebied, een deel ervan op ruim vierduizend meter hoogte, die nooit exact is vastgelegd. De grens die min of meer gehanteerd wordt, is provisorisch gemarkeerd met onder meer prikkeldraad. Het komt vaker voor dat Chinese militairen proberen de afscheiding een stuk te verleggen.

Volgens Indiase media waren de Chinezen met 300 tot 600 man, twee Indiase officieren laten anoniem aan The Guardian weten dat het er 100 tot 200 waren. Zij werden opgewacht door zo’n vijftig Indiase soldaten. In 2020 kwam het voor het laatst tot een fysieke aanvaring tussen de twee landen. Dat resulteerde in zeker twintig doden aan de kant van India, en vier van China. Sindsdien is de relatie tussen beide landen verder bekoeld. Bij de gevechten van dit weekend zijn geen doden gevallen. Wel raakten aan de kant van India zo’n dertig mensen gewond, waarvan 30 ernstig. Aan Chinese zijde zou niemand gewond zijn geraakt.

Volgens de Indiase officieren deden de gevechten denken aan die uit 2020, met het verschil dat de Chinese militairen “ongewoon agressief” waren en “klaar voor het gevecht”. India heeft de grensregio tot hoog risicogebied verklaard en heeft extra militairen naar het gebied gestuurd in een poging de ruzie te de-escaleren.

Dat bij de gevechten stokken werden gebruikt, is vanwege een oude overeenkomst die het gebruik van vuurwapens in het grensgebied verbiedt. In plaats daarvan worden stokken, knuppels en andere zelfgemaakte wapens gebruikt. De slachtoffers in 2020 stierven nadat zij bij de gevechten in een ravijn vielen.