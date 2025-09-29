Gewonden bij aanval op Nederlands vrachtschip nabij Jemen

Het Nederlandse koopvaardijschip MV Minervagracht is in de Golf van Aden bij Jemen aangevallen door projectielen. Die zijn hoogstwaarschijnlijk afgevuurd door Houthi's. Aan boord is brand uitgebroken en er zijn twee gewonden gevallen. De 19 bemanningsleden worden geëvacueerd, meldt Nu.nl
Het ruim 140 meter lange schip is van de Nederlandse rederij Spliethoff. Volgens Marine Traffic was het schip op weg naar de Indiase stad Mumbai. De aanval vond 200 kilometer ten zuidoosten van de havenstad Aden plaats.
Maritiem toezichthouder UKMTO liet weten dat een schip is geraakt door een "onbekend projectiel" en in brand staat. Ook zouden een grote plons en een rookwolk zijn gezien. Op sociale media gaan bovendien ongeverifieerde beelden van een brandend schip rond. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Sinds 2023 zijn verschillende vrachtschepen in de Golf van Aden en in de Rode Zee aangevallen door Houthi-rebellen, die een groot deel van Jemen controleren. De Houthi's voeren die aanvallen uit om Hamas te steunen in de oorlog tegen Israël in Gaza.
Dinsdag werd er ook al een aanval uitgevoerd in de buurt van de Minervagracht, een raket kwam op ongeveer 4 kilometer afstand van het schip neer. Het is onduidelijk waarom het schip wordt aangevallen. Voor zo ver bekend heeft het geen enkele band met Israël.
houthi's, jemen, koopvaardijschepen
