Gewetenloze werkgevers dwingen personeel om te werken met corona

16 jul. 2022 - 13:04

Werken is tegenwoordig ook een vies woord. Was het vroeger normaal dat je 40 uur ging werken, is het nu regel dat je 4 daagjes komt....als het uitkomt. Stukje zorgverlof er overheen, ouderschapsverlof en dan tot slot de corona test als een soort loterij...stel je voor dat ik positief test, dan kan ik lekker naar huis. En daar wel van alles doen. Iedereen crimineert over corona als ben je dan de grootste moordenaar, maar op alle fronten (zie ook alcohol elders op deze site) doet men zijn best om niet gezond te blijven. Arbeid is onbetaalbaar in Nederland.

