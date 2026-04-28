Geweldplegers zetten door na concessies overheid, gemeentehuis Loosdrecht vernield

Het gemeentehuis van Loosdrecht is op de avond van Koningsdag vernield door een groep gewelddadige agitatoren. Met stoeptegels en verkeersborden werden de ruiten ingegooid. Het is de zoveelste uitbarsting in een orgie van geweld die wordt georganiseerd onder het mom van protest tegen de opvang van asielzoekers. De politie heeft een van de vandalen gearresteerd. Dat meldt NH Nieuws .

De voorbije week heeft de oproerpolitie meerdere malen moeten optreden om de openbare orde in de gemeente te herstellen. Het gemeentebestuur heeft in een poging het geweld te bezweren concessies gedaan aan de organisatoren, onder meer door het aantal asielzoekers dat zal worden opgevangen fors te verlagen van 110 personen naar slechts 70. Dat toegeven lijkt meer kwaad dan goed gedaan te hebben. De acties worden onder meer georganiseerd door ultrarechtse groepering Defend Netherlands.

De politie heeft een verdachte aangehouden en bestudeert de camerabeelden om te achterhalen wie er nog meer betrokken zijn. Het gaat volgens de woordvoerder om een groep van tientallen mensen. Het is nog niet duidelijk of het gaat om mensen die doelbewust naar het gemeentehuis zijn gekomen om vernielingen te plegen of om een groep feestgangers voor wie Koningsdag uit de hand is gelopen. In dat laatste geval zullen de daders vooral inwoners van Loosdrecht zijn, maar als het om een doelgerichte actie gaat zijn er mogelijk ook relschoppers van buitenaf betrokken, zegt de politie. Dat is vaker voorgekomen bij protesten tegen de komst van asielzoekers. De woordvoerder zegt dat de aanhoudende demonstraties in Loosdrecht een aanzuigende werking hebben.