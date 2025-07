Gewelddadige jacht op migranten in Zuid-Spanje

Voor de tweede nacht op rij is er onrust geweest in Torre Pacheco, een stad in het zuidoosten van Spanje, boven Cartagena. De aanleiding was dat een 68-jarige man was aangevallen door drie Noordafrikaanse jongens en beelden daarvan online gezet. Dat leidde tot grote verontwaardiging. Vanuit de gemeente werd vrijdag een vreedzaam bedoeld protest georganiseerd maar dat liep al snel uit de hand.