Gewelddadige Israël-hooligans belagen vreedzaam Palestina-protest in Katwijk

Een agressieve menigte Israël-fans, waaronder gemaskerde mannen, heeft woensdagavond met veel geweld een vreedzaam protest in Katwijk uit elkaar geslagen. Een kleine groep Palestina-demonstranten was naar de Zuid-Hollandse gemeente gekomen om te protesteren bij een bijeenkomst van de radicale organisatie Christenen voor Israël. Dat is een beruchte club van fundamentalistische christenen die onder meer geld inzamelt voor 'Joodse kolonisten' op de Westelijke Jordaanoever die daar het land van Palestijnen roven.

De politie was met veel agenten en de mobiele eenheid aanwezig om het demonstratierecht te beschermen maar slaagde er niet in te voorkomen dat mensen werden toegetakeld door de agressieve Israël-fans. De demonstranten, die hun protest tevoren aangemeld hadden, waren naar de christelijke gemeente gekomen na een oproep van een salafistische imam.

Er zijn twee aanhoudingen verricht. In omliggende straten worden mensen door agenten op afstand gehouden, zag een verslaggever van mediapartner RTV Katwijk. De politie roept om: 'Verwijder u, of geweld wordt gebruikt!' Op last van de burgemeester is er een noodbevel van kracht. De gemeente laat weten dat het noodbevel is ingesteld om het recht om te demonstreren te beschermen. De politie zegt op te treden tegen mensen die zich niet aan het bevel houden.