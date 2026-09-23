Geweld tegen vrouwen schrikbarend toegenomen in door oorlog en genocide verwoest Gaza Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 136 keer bekeken • Bewaren

Geweld tegen vrouwen en meisjes in de Gazastrook is de afgelopen maanden fors toegenomen. Dat blijkt uit meerdere recente rapporten van het VN-bevolkingsfonds UNFPA. Het gaat daarbij om mishandeling, verkrachting en gedwongen (kind-)huwelijken.

De VRT schrijft op basis van het rapport:

"In het rapport getuigt een vrouw dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 jaar oud had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Een andere getuige spreekt over familieleden die meisjes uithuwelijken. "Ik heb het huwelijk bijgewoond van 2 meisjes binnen mijn familie, de eerste 14 jaar en de tweede 15 jaar oud. Hun nonkel wilde hen kwijt, omdat hun ouders waren gedood en hij de verantwoordelijkheid en kosten niet wilde dragen."

Als oorzaak wijzen de onderzoekers op de totale ineenstorting van sociale structuren als gevolg van de genocidale oorlog die Israël voert, met als gevolg voortdurende stress en onzekerheid, extreme armoede en verwoeste openbare voorzieningen. Families huwelijken dochters soms uit wanhoop uit, in ruil voor voedsel, of om ze te "beschermen" nu ze zonder ouders of privacy in overvolle vluchtelingenkampen leven. Wezen die hun ouders tijdens de oorlog verloren, blijken bijzonder kwetsbaar. Volgens hulporganisaties leiden deze huwelijken vaak tot tienerzwangerschappen met verhoogd risico op miskramen en ondergewicht bij baby's, mede door ondervoeding en slechte hygiënische omstandigheden.

Vrouwen die weduwe zijn geworden of van wie de partner is vermist ,ontvoerd of vermoord door het Israëlische leger, lopen extra risico op seksueel geweld en uitbuiting.

"Hulporganisaties stellen dat de risico's voor vrouwen in Gaza aanzienlijk kunnen worden verminderd door de humanitaire omstandigheden te verbeteren. Er wordt aangedrongen op het toelaten van kwalitatief betere schuilplaatsen in het gebied, evenals apparatuur voor het verbeteren van latrines, sanitaire voorzieningen en verlichting. Israël beperkt de invoer van goederen die volgens het land mogelijk ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt."

Dat laatste komt er in de praktijk op neer dat vrijwel alle humanitaire hulpgoederen voor Gaza worden geweigerd zonder dat Israël daarover enige rekenschap afgeeft.